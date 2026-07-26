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Autoridades alemanas emiten orden de búsqueda por sospechoso de atropello en Orgullo de Berlín

Las autoridades alemanas emitieron el domingo una orden de búsqueda contra un sospechoso prófugo por el atropello con una furgoneta cerca del festival del Orgullo de Berlín, que dejó un muerto y al menos otras 16 heridos.

La policía y los fiscales pidieron ayuda para encontrar al joven de 21 años, a quien identificaron como Abdul B.

La policía había indicado previamente que había identificado a un sospechoso que tiene vínculos con grupos islámicos en la capital alemana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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