Auto se estrella contra entrada a aeropuerto en Detroit y causa seis heridos

Un automóvil se estrelló contra las puertas de entrada al Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne en Detroit el viernes por la noche, chocó contra un mostrador de boletos y causó seis heridos, según las autoridades.

El conductor fue detenido, indicó la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Wayne en un comunicado. Por el momento se desconocía la causa del siniestro y la policía del aeropuerto estaba investigando los hechos.

Los bomberos de aeropuerto atendieron a seis personas en el lugar.

Un video publicado en redes sociales mostraba un sedán azul de cuatro puertas parado, con el capó y el maletero abiertos, frente a los mostradores de Delta Air Lines en lo que parecía ser un vestíbulo de salidas.

Había vidrios y otros escombros esparcidos por el piso, y cinta una policial amarilla acordonaba la escena.

Las autoridades no revelaron por el momento el nombre de la persona que manejaba el vehículo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.