Aumentan amenazas contra mujeres en internet, advierte agencia de la ONU

Más de dos tercios de las mujeres periodistas, defensoras de derechos y activistas han reportado violencia en línea y más del 40% dicen que han enfrentado ataques en el mundo real vinculados al abuso digital, según un informe.

El informe de ONU Mujeres, titulado "Punto de Inflexión", se centra en un aumento de la violencia dirigida a estas mujeres junto con el auge de las redes sociales y la inteligencia artificial, y se basa en aportes de más de 6.900 defensores de derechos humanos, periodistas y activistas en 119 países.

El estudio de ONU Mujeres, la agencia de las Naciones Unidas que promueve los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, sigue un informe similar de la agencia cultural y educativa de la ONU, UNESCO, en 2021 que destacó el problema.

“La violencia en línea contra las mujeres se ha convertido en una crisis global creciente. Lo que comienza en una pantalla puede rápidamente alimentar el acoso, la intimidación e incluso el daño en el mundo real”, dijo ONU Mujeres.

Aproximadamente el 41% de los encuestados dijeron que experimentaron ataques, abusos o acoso fuera de línea que vincularon con la violencia en línea en formas de agresión física o sexual, acoso, acoso verbal y "swatting", una táctica para hacer que las autoridades respondan a una dirección haciendo afirmaciones falsas de violencia que ocurre dentro.

Según el estudio realizado con socios como la Comisión Europea, las escritoras, influencers y proveedoras de contenido en redes sociales que se centran en los derechos humanos son las más afectadas por este tipo de violencia en línea, a través del uso de nuevas herramientas como imágenes deepfake o contenido manipulado.

La investigadora principal Julie Posetti señaló que el recuento de casos de daño en el mundo real vinculados a la violencia en línea contra mujeres periodistas se ha más que duplicado en los últimos cinco años, con el 42% de los encuestados en 2025 identificando "esta trayectoria peligrosa y potencialmente mortal".

Los autores hacen un llamado a leyes más estrictas y mejor monitoreo para identificar la violencia contra las mujeres vinculada a la tecnología, más responsabilidad para las empresas tecnológicas y mayores esfuerzos para amplificar las voces de hombres y otros para hablar en contra de tales prácticas.

“Las mujeres que defienden nuestros derechos humanos, informan las noticias o lideran movimientos sociales están siendo atacadas con abusos diseñados para avergonzarlas, silenciarlas y expulsarlas del debate público", declaró Sarah Hendricks, directora de políticas de ONU Mujeres.

"Cada vez más, esos ataques no se detienen en la pantalla, terminan en las puertas de las mujeres", agregó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.