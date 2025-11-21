Un oso grizzly ataca a varios estudiantes de primaria y les deja heridas graves

Un oso gris atacó a un grupo de estudiantes de primaria y a sus profesores en una zona rural del oeste de Canadá, según confirmaron las autoridades.

Dos personas resultaron gravemente heridas en el ataque, que tuvo lugar alrededor de las 2 p. m. hora local en la comunidad de Bella Coola, a unos 600 kilómetros al norte de Vancouver.

Las autoridades también señalaron que el “oso agresivo” responsable del ataque sigue en libertad, pero también advirtieron a los ciudadanos de que no vayan a cazarlo.

Los responsables del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Columbia Británica también confirmaron que otras siete personas fueron atendidas en el lugar de los hechos.

Veronica Schooner, una de las progenitoras, indicó a The Canadian Press que su hijo, Alvarez, estaba en la clase mixta de 4º a 5º curso que fue atacada por el oso mientras daban un paseo. Dijo que su hijo estaba tan cerca del oso que “sintió su pelaje”.

“Corrió por su vida”, sostuvo. La madre se refirió a su hijo como una ”pequeña estrella de fútbol” que cojeaba tanto que temía que nunca volviera a jugar. “No para de llorar por sus amigos, y madre mía, enseguida se puso a rezar por sus amigos. Todo era muy incierto”. En Facebook, Schooner publicó una foto de las zapatillas rotas de su hijo tras el ataque.

open image in gallery Un enorme oso gris atacó a estudiantes de Canadá mientras paseaban por el bosque con sus profesores ( Getty Images/iStockphoto )

Según ella, un profesor “se llevó la peor parte” y fue una de las personas trasladadas al hospital en helicóptero.

Schooner sostiene que su hijo quedó “traumatizado” por el ataque.

“Todo el mundo estaba conmocionado en el colegio”, añadió en declaraciones a The Canadian Press. “Mucha gente lloraba, y no sé, yo solo quería a mi hijo, lo sujeté y me lo llevé a casa”.

El abuelo de otra víctima dijo que el niño necesitó alrededor de 100 puntos de sutura como resultado del incidente y todavía tendrá que ser trasladado a otro centro para recibir tratamiento adicional.

La comunidad se unió tras el horrible ataque, y los miembros de la Nación Naxalk advirtieron a los residentes que “permanezcan en sus casas y fuera de la autopista. También confirmaron que sus agentes están “armados” y preparados para hacer frente al oso.

El portavoz de los Servicios de Emergencia Sanitaria, Brian Twaites, dijo en un comunicado, visto por The Canadian Press, que el ataque se produjo cerca de la autopista 20.

open image in gallery La comunidad de Bella Coola está situada a unos 1000 kilómetros al norte de Vancouver ( Wikimedia )

"Los paramédicos proporcionaron tratamiento médico de emergencia a cuatro pacientes y los trasladaron al hospital. Dos pacientes se encontraban en estado crítico y otros dos en estado grave”, añadió.

Twaites explicó que los intentos de rescate se vieron dificultados por las adversas condiciones meteorológicas, que obligaron a los socorristas a solicitar apoyo aéreo.

Los alumnos asistían a la Acwsalcta School, una escuela independiente gestionada por la Nación Nuxalk. La escuela permanecerá cerrada el viernes.

“Es difícil saber qué decir en estos momentos tan difíciles. Estamos muy agradecidos a nuestro equipo y a nuestros alumnos”, decía un mensaje de Facebook de la escuela.

"Estamos devastados por las personas y familias afectadas por el incidente del oso. Todas las personas implicadas están recibiendo asistencia médica y nuestra prioridad es garantizar que estén a salvo”, declaró el Jefe de la Nación Nuxalk, Samuel Schooner, en un comunicado de prensa.

Se sabe que los osos son muy agresivos en esta época del año, ya que intentan aumentar sus reservas de grasa antes de la hibernación. Normalmente, los osos grises de la región hibernan desde noviembre hasta abril o mayo.

Traducción de Olivia Gorsin