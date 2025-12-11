Artista Revelación de AP: Chase Sui Wonders pasa de la astrofísica en Harvard a Hollywood

No necesitas especializarte en astrofísica en Harvard para convertirte en actor, pero tampoco te perjudica.

"Pensé que eso es lo que vas a hacer allí. Es como, ¿por qué estás pagando todo este dinero para ir a esta escuela prestigiosa si no vas a estudiar una ciencia dura para tratar de salvar el mundo? ... Pero rápidamente me di cuenta de mi error", se rió Chase Sui Wonders, quien comenzó a reprobar clases en sus primeras semanas. Su ensayo de solicitud para la universidad había sido sobre hacer películas, así que decidió que "sería mejor volver a lo que conozco mejor".

Ese cambio calculado dio sus frutos para la graduada magna cum laude que ahora es miembro destacado del elenco de la comedia ganadora del Emmy "The Studio", una visión cínica y satírica de la industria cinematográfica.

Wonders, quien también protagonizó el reinicio de "I Know What You Did Last Summer" a principios de este año, es una de las Artistas Revelación de 2025 de The Associated Press.

"La atención definitivamente es extraña, pero puede sentirse bien", dijo la joven de 29 años, mostrando su cálida sonrisa durante toda la entrevista. "Lo más energizante de todo esto es que cuando recibes reconocimiento, el teléfono comienza a sonar más, y se abren otros caminos que siempre había soñado".

"The Studio" acumuló la asombrosa cantidad de 23 nominaciones al Emmy en su temporada debut, llevándose a casa un récord de 13 premios. Pero Wonders puede no haber parecido una elección obvia para la comedia con sus papeles anteriores, incluyendo la película de 2022 "Bodies Bodies Bodies" ("Muerte muerte muerte") y su papel revelación en la serie temática adolescente "Genera+ion", que fue cancelada por HBO Max después de una temporada. Pero todo lo que necesitó fue una audición virtual en video para conseguir el papel de Quinn Hackett, la ambiciosa y despiadada asistente convertida en ejecutiva creativa bajo la dirección del jefe de estudio Matt Remick, interpretado por el cocreador y coproductor ejecutivo del programa Seth Rogen.

"Siempre había... sentido que, 'creo que soy algo graciosa'", se rio, reconociendo que sentía que tenía que probarse a sí misma trabajando junto a pesos pesados de la comedia como Rogen, Catherine O'Hara, Kathryn Hahn e Ike Barinholtz. "Esa presión se sentía realmente abrumadora y aterradora. Pero creo que, con suerte, estuve a la altura de las circunstancias".

A pesar de estar a pocos grados de separación de Hollywood como sobrina de la diseñadora de moda Anna Sui, una carrera actoral parecía inalcanzable al crecer en Bloomfield Township, un suburbio de Detroit. Nacida de un padre de ascendencia china y una madre blanca, Wonders y sus hermanos fueron criados principalmente por su madre después del divorcio de sus padres.

Una niña extremadamente tímida y autodenominada ruda y poco femenina, desarrolló un amor por los deportes: ganó campeonatos estatales de hockey sobre hielo y golf en la escuela secundaria, y pasó gran parte de su infancia haciendo videos con sus hermanos. Gracias a que su madre la animó a tomar clases de artes escénicas, pudo salir de su caparazón. Pero viniendo de una familia orientada al logro, todos los indicios apuntaban a una carrera en los negocios.

Una trayectoria corporativa casi comenzó después de luchar por entrar en la industria, e incluso consideró aceptar un trabajo en Beijing para comenzar su vida adulta en el mundo empresarial. Pero con solo una semana para decidir sobre la oferta de trabajo, decidió darle a Hollywood una última oportunidad. Tres meses después, consiguió "Genera+ion".

"Ha habido diferentes momentos en mi vida en los que me he sentido realmente humillada", dijo Wonders, quien tiene aspiraciones de dirigir. "Simplemente, me ha enseñado a no tomarme todo demasiado en serio... Me siento absurdamente afortunada de poder estar en el set con todos mis amigos contando un montón de chistes y siendo una rara en la pantalla".

Lo próximo para Wonders es "I Want Your Sex", dirigida por Gregg Araki y protagonizada por Olivia Wilde, también estelarizará el thriller de terror de A24 "October". Aparecerá en el próximo reinicio de "Buffy the Vampire Slayer" ("Buffy la cazavampiros"), cuyo piloto será dirigido por la cineasta ganadora del Oscar Chloé Zhao. Y, por supuesto, una segunda temporada de "The Studio" está en proceso.

Las alfombras rojas y las portadas de revistas no podrían ser una vida más antitética para la chica que asumió que ascendería en los rangos ejecutivos de una de las principales compañías automotrices con sede en Detroit. En cambio, va en ascenso en la escalera de Hollywood, y no le diría a su yo más joven que acelere el proceso.

"Es tan divertido cómo la vida te sorprende", dijo Wonders. "No le diría nada. Le diría que todo tendrá sentido viéndolo por el espejo retrovisor, pero sin spoilers".

