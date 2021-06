Arizona Muse: My Sustainable Life - ‘Si miro una planta o un musgo muy de cerca, me siento más cerca del mundo natural’

My Sustainable Life de The Independent es una serie de preguntas y respuestas en la que rostros famosos revelan su enfoque personal de la crisis climática.

Esta semana, para My Sustainable Life, escuchamos a la modelo estadounidense y activista climática Arizona Muse.

Nacida en Tucson, Arizona, Muse, de 32 años, vive en Londres y ha sido modelo desde que tenía 19 años. Después de haber trabajado con marcas de alta gama, como Prada y Chanel, y haber encabezado numerosas portadas de Vogue en todo el mundo, es una de las modelos de trabajo más exitosas en la actualidad.

Pero también es una activista ambiental acérrima. Muse no solo vivió y trabajó en una granja durante el cierre, sino que acaba de lanzar una nueva organización benéfica, Dirt, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la agricultura biodinámica en todo el mundo.

Esta forma de cultivar promueve el impulso de la biodiversidad, el bienestar de la comunidad y la reposición de suelos, lo que les permite almacenar más agua y extraer más dióxido de carbono de la atmósfera.

Aquí explica por qué ya no acepta trabajar si es en un país lejano, la sensación reconstituyente que siente al estudiar musgo durante unos segundos y por qué la empatía es clave para combatir la crisis climática.

La decisión más sostenible que tomé el año pasado fue...

...para cambiar la forma en que viajamos en familia. Intentamos no irnos muy lejos y si vamos de viaje, siempre lo haremos en coche cuando podamos en lugar de volar.

También trato de no aceptar más trabajos que están lejos de mí para evitar vuelos de larga distancia. Si me preguntan al respecto, explicaré: “bueno, tu rodaje se está realizando en Tailandia y, por razones medioambientales, preferiría trabajar contigo en otro momento cuando estés trabajando en Inglaterra”. Es como cosas como esas que envían una pequeña onda de educación a esa persona al menos.

Mi hábito culpable menos sostenible es...

Hasta hace muy poco, embarazosamente, todavía estaba pidiendo botellas de plástico con agua para mi casa, lo cual era impactante. Ahora solo bebemos agua del grifo.

Si gobernara el mundo, lo haría más sostenible al...

...asegurando que hubiera una infraestructura de compostaje realmente saludable y eficiente en todo el mundo para compostar todos nuestros desperdicios de alimentos. Sé que todas estas empresas están realizando una gran cantidad de desarrollo de investigación para crear ropa y empaques biodegradables y compostables, pero aún así lo tiramos a la basura porque nadie ha creado una infraestructura global para el compostaje. Y creo que eso es una locura.

Cuando quiero sentirme en contacto con el mundo natural, yo..

...mirar una planta, o un musgo muy de cerca, durante 25 segundos, eso es todo lo que necesito para sentirme más cerca del mundo natural.

Lo estudio, noto cuáles son las diferentes transformaciones de color y dónde cambia la textura. Tengo esta sensación reconstituyente al hacer eso. Vivo en una ciudad, por lo que me siento privada de la naturaleza con regularidad.

Si pudiera inventar algo que hiciera mi vida más sostenible sería ...

...algo que permita a la gente sentir empatía. No quiero llamarlo máquina porque obviamente no necesitamos más máquinas en el mundo. Pero algún tipo de fenómeno o concepto que le permita a todo el mundo sentir de repente una verdadera empatía, y que venga de un lugar de curiosidad y bondad.

Eso permitiría a las personas informarse sobre cómo la crisis climática está afectando a los menos afortunados que ellos.

Mi héroe de la sostenibilidad es...

Robin Wall Kimmerer. Es una autora, poeta y bióloga estadounidense. Sus libros te permiten ver el mundo y la naturaleza de manera diferente. Es simplemente increíble; la alegría que emana a través de su escritura realmente toca tu corazón.

Lo único que todo el mundo debería ver o leer sobre la crisis climática es...

No puedo elegir solo uno. Kiss the Ground , que está en Netflix, y One Strange Rock , que también está en Netflix. Es una serie narrada por Will Smith y es increíble porque no habla de sostenibilidad. Habla de la fisiología del planeta y la perspectiva de los astronautas que han estado alejados de él.

Creo que probablemente sea muy interesante para las personas que sienten que la sostenibilidad no es para ellos, porque se trata solo de ciencia. Y nos ayuda a comprender la tierra, de la que mucha gente no sabe mucho. Y eso es, en parte creo, por qué lo estamos dañando tanto, porque simplemente no lo entendemos.

Mi restaurante vegano o vegetariano favorito es...

Farmacia en Londres. Es delicioso y muy ecológico.

Mi único consejo para las personas que intentan ser más sostenibles es...

Cree de verdad que cada decisión que toma tiene un gran impacto. Porque hasta que crea eso, no tomará pequeñas decisiones que marcarán la diferencia. Pero piénselo. Si toma decisiones hoy, podrían afectarlo por el resto de su vida. Entonces, por ejemplo, cuando tenía 29 años tomé la decisión de dejar de comprar botellas de plástico de jabón.

Por el resto de mi vida, estaré comprando pastillas de jabón para todos los baños y la cocina de mi casa. Son cuatro botellas de jabón cada mes o cada seis semanas por el resto de mi vida que estoy ahorrando.

Tres marcas sostenibles que todo el mundo debería conocer

Madreperla : adoro su ropa y todo su espíritu sostenible.

Olistic - Es una etiqueta francesa, eso me encanta; Acabo de hacer una colaboración con ellos

Skim Paris : es una marca de cuero, que es controvertida porque nos han enseñado a pensar que el cuero es una de las cosas menos sostenibles. Pero en realidad, está surgiendo una narrativa diferente, que es que el cuero tiene la respuesta al cambio climático porque le da a las vacas un propósito más allá de la agricultura.

