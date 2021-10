Los abogados del expresidente Donald Trump enviaron una carta de cese y desistimiento a una misteriosa aplicación de redes sociales, que afirma que Trump así como varios otros conservadores prominentes, están usando la aplicación.

La carta exige que la aplicación, que ofrece una prueba gratuita de tres días pero luego cobra a los usuarios 4 dolares con 99 centavos a la semana, deje de usar la imagen de Trump, informó The New York Post.

En la tienda de aplicaciones, la aplicación llamada 2nd1st dice que ofrece "noticias y chat sin censura" e incluye perfiles de varios conservadores famosos; sin embargo, no está claro si realmente usan la plataforma.

La descripción de la aplicación incluye una captura de pantalla de una publicación de Trump que parece haber sido inventada. Es una publicación del 8 de enero, cuando Trump escribió en Twitter que sus votantes “tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro”.

El ex presidente tuiteó el mensaje dos días después de que una multitud de partidarios de Trump, irrumpiera en el Capitolio en un intento por detener la certificación del Congreso de la victoria electoral del presidente Joe Biden. El tuit se mencionó en la publicación del blog de Twitter que explica la suspensión permanente de Trump por incitar a la violencia.

Si bien la aplicación tiene un perfil de Trump que incluye otras publicaciones, la portavoz de Trump, Liz Harrington, le dijo a The New York Post que Trump, no usa la plataforma.

Tras las suspensiones permanentes y temporales de Trump de varias grandes plataformas de redes sociales en enero, han aparecido plataformas que impulsan los temas de la libertad de expresión en un intento de atraer a Trump y a sus muchos millones de seguidores.

Gettr es una plataforma similar a Twitter dirigida por el ex asistente de Trump Jason Miller, quien está tratando de que su exjefe se una a la aplicación, incluso ofreciendo acciones en la empresa como incentivo. Parler es otra plataforma que se anuncia a sí misma como un refugio de libertad de expresión que ha intentado que Trump se una a la plataforma.

Leer Más: Vacantes de empleo alcanzan un máximo después de 20 años

Cuando se descarga 2nd1st, los videos de los mítines de Trump se reproducen mientras se alienta a los posibles usuarios a registrarse para renovar automáticamente las suscripciones.

“No debemos ceder ante los anunciantes, ni cancelar la cultura”, afirma la pantalla que saluda a los usuarios. "Comience la prueba gratuita de 3 días y luego 4 dólares con 99 centavos a la semana".

Algunos críticos criticaron la aplicación como una empresa para acaparar dinero.

"Odio esta aplicación y quiero que desaparezca para siempre", escribió un crítico.

"El dueño simplemente usa la situación actual para tratar de ganar dinero ... ¡¡¡eres tan malo como Pelosi !!!", otro agregado.

La carta de los abogados de Trump a la aplicación, afirma que la compañía está infringiendo "numerosas leyes estatales y federales que rigen la apropiación indebida y el derecho de publicidad", informó The New York Post.

“Específicamente, parece que el perfil de la segunda y primera aplicación incluye imágenes que implican que el presidente Donald Trump usa o respalda la solicitud, lo que no hace”, escribió el abogado Nathan Groth. “Es probable que el uso no autorizado de 2nd1st del nombre, la imagen y la imagen del expresidente, Donald Trump lleve a las personas a creer que Trump ha autorizado, patrocinado o aprobado dicha solicitud, cosa que él no hace”.

La carta enviada el 30 de septiembre, le dio a la aplicación dos días para "resolver informalmente este asunto" e incluía una advertencia de que se tomarían otras "acciones legales" si fuera necesario.

Aún no se ha confirmado quién se está beneficiando de los fondos recaudados por las suscripciones. La página de la tienda de aplicaciones indica que la aplicación es publicitada por Howly Inc, una empresa con sede en Wichita, Kansas , según los registros de la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. La compañía tiene una dirección registrada en un centro comercial con un centro de envío donde la compañía podría estar usando un buzón como dirección oficial a través de un servicio de agente registrado.

La base de datos de la empresa Buzzfile enumera a “Shaym Sawant” como director ejecutivo de Howly, pero los registros, no muestran a nadie con ese nombre viviendo en los Estados Unidos, informó The New York Post.

Se pueden encontrar docenas de perfiles de LinkedIn indios con ese nombre, pero ninguno de ellos incluye información sobre Howly Inc.