Yerno de líder opositor Edmundo González es excarcelado en Venezuela

El yerno del líder opositor venezolano Edmundo González, quien estuvo detenido e incomunicado por más de un año, fue excarcelado el jueves, informó Mariana González, hija del excandidato presidencial.

La liberación se produjo casi dos meses después de ser sentenciado a 30 años de prisión y en medio de las liberaciones de detenidos por razones políticas que se han registrado en semanas recientes en el país sudamericano.

“Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, dijo González en un comunicado divulgado en su cuenta en la red social X.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año”, añadió.

Luego del audaz ataque militar estadounidense en la madrugada del 3 de enero, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de venezolanos y extranjeros como un gesto para consolidar la paz y la convivencia en el país. Durante la operación militar estadounidense Nicolás Maduro (2013-2026) fue sacado del poder y capturado junto a la primera dama Cilia Flores.

Tudares Bracho fue detenido apenas días antes de la investidura de Maduro para un tercer periodo presidencial. Su juicio se habría concretado el pasado 28 de noviembre en una sola y única audiencia que se prolongó por más de 12 horas, en la que fue condenado por los delitos de “conspiración, terrorismo, asociación para delinquir”, denunció el 3 de diciembre pasado su esposa, destacando que ha enfrentado “grandes obstáculos y barreras” para obtener información sobre el caso y “defender los derechos de Rafael”.

Recién el pasado 16 de enero Mariana González anunció que pudo ver a su esposo por aproximadamente 25 minutos. Ese fue “nuestro primer contacto y conversación” desde su arresto.

A tres días de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero de 2025, el líder opositor aseguro que su yerno fue “secuestrado cuando se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases”. Ese mismo día, Maduro informó la detención de siete personas, a las que acusó de pretender realizar “acciones terroristas” en el país.

El proceso de excarcelación enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles que alegan falta de celeridad e información.

Según la organización civil Foro Penal, que monitorea la situación de los presos en Venezuela, hasta el domingo en la noche 151 personas habían sido excarceladas de las más de 800 que se encontraban detenidas en la última semana de diciembre. Las liberaciones han continuado a cuentagotas, resaltó.

El 14 de enero la presidenta encargada negó que el gobierno haya incumplido el anuncio realizado por su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La semana pasada, señaló que “podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”. Acotó que continuarán las liberaciones.

Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

No se ha dado a conocer el nombre ni el número de presos que tienen pensado liberar, lo que ha dejado a grupos defensores de los derechos humanos en busca de pistas e información, provocando una angustiosa espera de sus familiares, muchos de ellos a las puertas de las cárceles.