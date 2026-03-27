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Vigilia en Colombia, Messi en acción y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Soldados celebraron una vigilia en in Bogotá, Colombia, por las víctimas del accidente de un avión militar de carga en Puerto Leguizamo, en el sur del país.

El astro del fútbol Lionel Messi participó en un entrenamiento antes de un partido amistoso entre Argentina y Mauritania en Buenos Aires.

Migrantes marcharon a pie por el estado mexicano de Chiapas en protesta por las largas esperas para tramitar la documentación y solicitar permisos para trasladarse a zonas con mejores perspectivas de empleo.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 20 y el 26 de marzo de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Martín Mejía en Lima, Perú.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

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