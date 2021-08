En las últimas horas, un video ha ocasionado polémica alrededor del lenguaje inclusivo y la discriminación que viven las personas no binarias en México. En redes sociales se volvió viral una breve grabación en la que Andra Escamilla pide a un compañero que por favor no lo catalogue como mujer, ya que no se identifica con este género.

“No soy tu compañera, soy tu compañere”, dijo Escamilla en medio de su llanto a otro joven, de nombre Max Carvajal, quien tomaba parte de una clase en línea que se filtró en redes. Escamilla colocó sus pronombres durante la sesión y se identificó como “elle/él”.

El video no tardó en volverse viral en Twitter, en gran parte porque fue compartido por influencers. Tal fue el caso de Chumel Torres, quien hizo mofa de Escamilla al compartir el video y escribir: “Cálmese mije. Estamos chupande tranquile”. Posteriormente, Torres eliminó su tuit y criticó a las personas que buscan cancelarlo.

Además de las burlas y ataques hacia Escamilla se desató una polémica en torno al uso del lenguaje inclusivo y las letras “e” y “x” en algunas palabras. Usuarios en Twitter criticaron que se quiera forzar la modificación del español y citaron a la Real Academia Española (RAE) para rechazar el uso del vocabulario incluyente.

Otros salieron en defensa de Escamilla y su petición para ser llamado tal como se identifica. Algunas personas recordaron que el idioma está en constante evolución e indicaron que en algunos años la RAE podría reconocer el lenguaje inclusivo.

Sin embargo, los memes y ataques a Escamilla y todas las personas no binarias no han cesado, por lo que usuarios señalaron que los mensajes son una burla a una comunidad que no ha sido visibilizada.

“Recuerden: No se están riendo del lenguaje inclusivo, se están burlando en la cara de gente trans y no binaria que tienen una vida entera siendo misgendered, una vida escuchando que no son válidas, que no existen, que son sólo un chiste. Basta”, publicó una persona en Twitter.

Tras convertirse en tendencia en Twitter, Escamilla explicó lo sucedido en el video viral y aseguró que anteriormente había pedido que se dirigieran a elle con los pronombres con los que se identifica.

“Durante mis tres semestres de universidad e inclusive antes en la prepa, siempre me han tratado de ella y mi pronombre es elle”, dijo Escamilla. “Obviamente tuve un mental breakdown por toda la carga emocional que eso conlleva”.

Por su parte, Carvajal respondió a la polémica que se ha desatado por su manera de llamar a Escamilla y pidió a las personas no acosarla ni molestarla en redes.

“Yo he visto que muchos de ustedes están comentando y poniéndole cosas bastante agresivas en Instagram, en Facebook y TikTok, también. Entonces, pues también para invitarlos para que dejen de hacerlo”, declaró el joven.

De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) una persona se identifica como no binaria porque “no se piensa ni se siente identificada con ningún género de manera binaria. Son personas en las que fluye a la vez lo femenino y lo masculino”.