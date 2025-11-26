Vicepresidente Lara insta a mandatario Paz a superar diferencias en Bolivia

El vicepresidente boliviano Edman Lara instó el miércoles al mandatario Rodrigo Paz a superar las diferencias t ras roces que han surgido en su gobierno cuando no han cumplido ni un mes en funciones.

Lara, un excapitán de la policía, criticó a Paz y reclamó que no lo dejaban participar en las reuniones de gabinete cuando es su derecho y que buscaban anularlo. Sus quejas las hizo a través de sus redes sociales, en las que ganó popularidad prometiendo luchar contra la corrupción antes de los comicios.

“Aprovecho esta oportunidad para convocar al presidente a superar cualquier diferencia y a trabajar juntos. La patria es más grande que nuestras discrepancias y el pueblo espera de nosotros unidad, madurez y visión histórica", expresó Lara en un evento público.

“Este es un tiempo que no admite distancias entre quienes debemos conducir este hermoso país”, acotó Lara.

Paz no respondió de inmediato al llamado de su vicepresidente, aunque la semana pasada aseguró que no haría comentarios al respecto por las redes sociales.

Las diferencias entre ambos afloraron hace menos de una semana tras la eliminación del Ministerio de Justicia, que llevó a la salida de su titular Freddy Vidovic, y la creación de una nueva cartera, que según denuncian los partidarios de Lara, tendría las mismas funciones de un vicepresidente.

Lara defendió al exministro Vidovic a pesar que tiene una condena por un caso de soborno hace 10 años y lo designó en un cargo en la vicepresidencia. Días antes pidió que se destituya al comandante de la Policía por una presunta denuncia de corrupción pero aún no ha recibido respuesta.

Un grupo de personas realizó esta semana una marcha en apoyo a Lara por el centro de La Paz.

Los roces entre ambas autoridades comenzaron antes de que llegaran al gobierno.

"Rodrigo Paz sigue el camino del mal, yo voy a ser el primero en denunciarlo”, señaló en campaña.

Paz es un político con experiencia que fue senador, diputado y alcalde. Por su parte, Lara no tiene experiencia en la política. Los críticos de Lara lo han relacionado con autoridades y exmiembros del Movimiento Al Socilismo (MAS) que fue derrotado en las elecciones por el actual partido que lo postuló.