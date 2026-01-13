Ataque de EE. UU. en Venezuela deja víctimas desaparecidas y cuerpos irreconocibles

El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela ha confirmado que diversos organismos policiales y científicos están inmersos en la ardua tarea de identificar a las víctimas mortales resultantes de una intervención militar estadounidense y el intento de captura del expresidente Nicolás Maduro.

Ante la persistente ausencia de una cifra oficial de fallecidos, Diosdado Cabello explicó que la magnitud de las explosiones fue tal que "ahí hay personas que no sabemos dónde están". El ministro añadió que algunos cuerpos quedaron "fragmentados de tal manera que es imposible" una identificación completa sin análisis especializados.

El proceso, según detalló el funcionario, requiere "el estudio que se hace para ver el ADN de restos humanos", una labor crucial que recae en la policía científica, con el apoyo fundamental del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Por su parte, el gobierno de Cuba anunció el 4 de enero que 32 agentes militares y policiales cubanos que trabajaban en Venezuela también fallecieron en la operación militar. ( AP Foto/Matías Delacroix )

La semana pasada, en una ceremonia realizada en la sede de la Guardia Nacional en la instalación militar del Fuerte Tiuna —al suroeste de Caracas—, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó condecoraciones a varios familiares de militares fallecidos y heridos, sin mencionar tampoco una cifra.

De acuerdo con datos del ejército de Venezuela, al menos 24 elementos de seguridad venezolanos murieron durante el ataque estadounidense. Por su parte, el gobierno de Cuba anunció el 4 de enero que 32 agentes militares y policiales cubanos que trabajaban en Venezuela también fallecieron en la operación militar.

Maduro fue capturado en la madrugada del 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos en Caracas. Posteriormente fue trasladado a territorio estadounidense, donde ambos comparecieron el 5 de enero ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. El depuesto mandatario se declaró inocente.

Sobre la situación del país, el ministro Cabello comentó que lo que se percibe en el país es “la normalización… dentro de una tensa calma", dado que "Venezuela no había sido bombardeada nunca”.

A su vez, restó importancia a la lenta reactivación de las actividades cotidianas en Caracas y otras ciudades del país y remarcó que tradicionalmente durante los primeros días del año numerosos comercios e industrias permanecen cerrados y otorgan vacaciones colectivas a sus trabajadores.

“Nosotros tenemos que seguir adelante. La presidenta encargada ha estado trabajando en la calle entregando obras que ya estaban listas”, dijo, mientras los cuerpos de seguridad “estaremos aquí trabajando mañana, tarde y noche, todos los días, la semana, para darle tranquilidad a nuestro pueblo”.