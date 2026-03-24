Bolsonaro podrá cumplir condena en casa debido a problemas de salud

Un alto magistrado brasileño concedió al expresidente Jair Bolsonaro permiso para cumplir en su domicilio su condena de 27 años por un intento de golpe de Estado, debido al deterioro de su salud.

La decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes se produce tras la hospitalización de Bolsonaro desde el 13 de marzo por neumonía, uno de varios problemas de salud que el exmandatario ha enfrentado desde que un hombre lo apuñaló en 2018, antes de que fuera elegido presidente.

Bolsonaro permaneció en cuidados intensivos durante unos días por problemas renales y afecciones inflamatorias. Sus médicos no dijeron cuándo dejaría el hospital en Brasilia, pero su estado general ha mejorado.

La familia del líder de derecha había solicitado que el tribunal lo enviara a casa desde que fue condenado en noviembre. Bolsonaro fue trasladado de la sede local de la policía federal a una celda más grande en enero.

El lunes, el fiscal general Paulo Gonet allanó el camino para que Bolsonaro fuera puesto bajo arresto domiciliario en lugar de regresar a prisión.

Bolsonaro gobernó entre 2019 y 2022. Uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, ha dicho que se postulará a la presidencia en octubre. Las encuestas muestran que está en un empate técnico con el presidente en funciones Luiz Inácio Lula da Silva.

Históricamente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil solo revoca el arresto domiciliario si la salud de un detenido mejora de manera drástica o si hay una violación de las reglas establecidas, como no hacer declaraciones públicas, publicar en redes sociales o dar entrevistas a los medios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.