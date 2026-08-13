Teorías conspirativas culpan falsamente a programa de investigación en Alaska por sismo en Colombia

Una persistente teoría conspirativa ha resurgido en redes sociales después de que un sismo de magnitud 7,4 remeció el oeste de Colombia el lunes, y por el cual los usuarios culpan a un programa de investigación en Alaska.

Algunas publicaciones afirman falsamente que el terremoto, que ha cobrado la vida de por lo menos 270 personas y ha dejado daños generalizados, fue provocado por el Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia (HAARP por sus iniciales en inglés), el cual se dedica a estudiar las propiedades y el comportamiento de la atmósfera superior.

El terremoto, sin embargo, fue causado por movimientos naturales en la corteza terrestre. Los expertos afirman que no tuvo ninguna relación con actividades humanas.

A continuación, un análisis más detallado de los hechos.

AFIRMACIÓN: El HAARP fue responsable del terremoto de magnitud 7,4 en el oeste de Colombia.

LOS HECHOS: Esto es falso. El Servicio Geológico de Estados Unidos asegura que la causa principal del terremoto en Colombia fue una “falla de desgarre”, que ocurre cuando dos secciones de la corteza terrestre se desplazan horizontalmente una al lado de la otra. El epicentro del terremoto fue dentro de la región del Pacífico colombiano, que se ubica en el “Cinturón de Fuego”, una línea de fallas sísmicas que rodea al océano Pacífico, donde se registran la mayoría de los sismos a nivel mundial.

“Ninguna labor humana causó este terremoto", subrayó Suzan Van der Lee, sismóloga y profesora de la Universidad Northwestern. "El terremoto en Colombia ocurrió en una región con muchos sismos naturales”.

Añadió que hay casos en los que la actividad humana en partes poco profundas de la corteza terrestre, como la extracción de gas o la inyección de aguas residuales, ha provocado sismos de intensidad baja y moderada. Pero el terremoto en Colombia ocurrió a una profundidad de 110 kilómetros —una profundidad al menos 10 veces mayor a cualquier sismo provocado por la actividad humana—, puntualizó Van der Lee.

La Universidad de Alaska, campus Fairbanks, es la responsable de operar el HAARP desde 2015. El programa era administrado anteriormente por las fuerzas armadas de Estados Unidos, las cuales aún son propietarias del terreno donde se encuentra el programa.

El HAARP ha sido objeto de teorías conspirativas desde que las fuerzas armadas comenzaron con su construcción a principios de la década de 1990. Además de las acusaciones de que puede provocar sismos, los conspiranoicos han afirmado falsamente que se trata de un dispositivo de control mental y que puede controlar el clima.

Los investigadores del HAARP estudian los procesos físicos que ocurren en las partes más altas de la atmósfera terrestre —la termosfera y la ionosfera— mediante el uso de transmisores de radio de alta frecuencia para calentar pequeñas regiones y observar los efectos.

El programa utiliza muchos instrumentos científicos, pero el que a menudo se encuentra en medio de las teorías conspirativas es su Instrumento de Investigación Ionosférica (IRI por sus iniciales en inglés), el transmisor de radio de alta frecuencia más potente del mundo.

“Puedo afirmar con confianza que no existe ninguna base física para que las transmisiones de radiofrecuencia tengan algún efecto en la ocurrencia de terremotos”, aseguró Dean Whitman, geofísico de la Universidad Internacional de Florida, quien calificó de “ridículas” las hipótesis sobre el supuesto impacto del HAARP.

Señaló varias razones por las que las afirmaciones no son válidas. En primer lugar, la energía liberada por el terremoto en Colombia fue “mucho mayor que la liberada incluso por las bombas de hidrógeno más grandes” y “millones de veces superior a la energía producida por el conjunto de antenas del HAARP”. En segundo lugar, el equipo del HAARP está orientado hacia arriba, no hacia abajo, donde ocurren los terremotos. Y tercero, los transmisores de radio que se utilizan en el programa producen ondas electromagnéticas que no podrían causar terremotos porque “involucra un conjunto completamente diferente de física”.

Los rescatistas continúan con la búsqueda de personas sepultadas bajo los escombros tras el sismo en Colombia. Socios regionales han enviado toneladas de ayuda al país, las cuales comenzaron a llegar el miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.