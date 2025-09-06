Sudán del Sur repatría a mexicano deportado de EEUU en julio

Sudán del Sur informó el sábado que repatrió a México a un hombre deportado de Estados Unidos en julio.

El hombre, un mexicano identificado como Jesús Muñoz Gutiérrez, formaba parte de un grupo de ocho personas que han estado bajo custodia del gobierno del país del este de África desde que fueron deportadas de Estados Unidos.

Su repatriación a México fue realizada por el ministerio de relaciones exteriores de Sudán del Sur en colaboración con la Embajada de México en la vecina Etiopía, informó el organismo en un comunicado.

La repatriación se realizó “en total conformidad con el derecho internacional pertinente, los acuerdos bilaterales y los protocolos diplomáticos establecidos”, se indica en el comunicado.

Grupos de derechos humanos han argumentado que la creciente práctica del gobierno del presidente Donald Trump de deportar migrantes a terceros países viola el derecho internacional y los derechos básicos de los migrantes.

Las deportaciones han enfrentado oposición por parte de los tribunales en Estados Unidos, aunque la Corte Suprema permitió en junio que el gobierno reinicie las expulsiones rápidas de migrantes a países que no son sus lugares de origen.

No se sabe si Gutiérrez y otros deportados tuvieron acceso a representación legal.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que Gutiérrez tenía una condena por asesinato en segundo grado y fue sentenciado a cadena perpetua.

Otros países africanos que reciben deportados de Estados Unidos son Uganda, Esuatini y Ruanda. Esuatini, situado en el sur de África, recibió a cinco hombres con antecedentes penales en julio. Ruanda anunció la llegada de un grupo de siete deportados a mediados de agosto.

