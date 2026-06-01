Sindicatos bolivianos rechazan negociar y mantienen protesta en reclamo de renuncia de Rodrigo Paz

Bolivia ingresó el lunes en la quinta semana de protestas y cortes de carreteras por parte de sindicatos que rechazan negociar con el gobierno y reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los bloqueos se han extendido a seis de las nueve regiones del país. La situación es más complicada en La Paz, la sede del gobierno, que lleva 30 aislada del resto del país con escaso suministro de alimentos y combustible y reservas mínimas de oxígeno en los hospitales.

La protesta ha polarizado al país y es una de las más largas desde la convulsión social que derivó en 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas. Su sucesor Luis Arce (2020-2025) enfrentó un paro de 36 días.

La Central Obrera Boliviana (COB), que lidera las protestas junto a sindicatos campesinos y juntas vecinales de la ciudad de El Alto, rechazaron negociar con el gobierno, pero anunciaron el domingo la apertura de corredores humanitarios para el paso de suministros esenciales. El gobierno retiró las demandas de detención contra los líderes de las manifestaciones, pero esto no ayudó a abrir negociaciones.

“Hemos decidido mantener las medidas de presión y ratificamos nuestro pedido de renuncia de Rodrigo Paz. No hay nada más que negociar”, dijo el dirigente Severo Marca tras una reunión el domingo en la noche. “La COB va a continuar con las medidas de presión, hemos descartado el diálogo”, agregó el dirigente José Luis Álvarez. “La única salida es el diálogo y seguiremos insistiendo”, señaló por separado el obispo católico de la ciudad de El Alto Giovanni Arana, uno de los mediadores.

Por el momento el gobierno descartó utilizar a los militares para despejar las rutas ante el temor de incidentes que podrían agravar el conflicto y tampoco ha decretado el estado de excepción a pesar de una reciente ley que lo faculta a aplicar ese recurso.

La Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos —la mayoría por falta de atención médica por los cortes de rutas—, 23 heridos y 321 detenidos.

El lunes La Paz amaneció con escaso transporte público y protestas de choferes por la escasez de combustible. Según la petrolera estatal cientos de camiones cisterna están varados en las carreteras.

Un centenar de seguidores de Morales están reforzando las protestas en La Paz, según los sindicatos. El gobierno acusó al exmandatario de alentar las protestas y éste ha sugerido convocar nuevas elecciones.

“Esta es una movilización convocada por el hambre y el desempleo… la movilización ya es contra el Estado neoliberal”, dijo Morales el domingo en la radio de los cocaleros del Chapare, donde resiste una investigación judicial por el supuesto abuso de una menor cuando era mandatario.

“No veo al gobierno usando la fuerza, lo veo frágil. Los sindicatos quieren preservar el modelo que dominó por 20 años con Morales y Arce. Ese es el pulso en este momento”, opinó el analista Gonzalo Mendieta en la radio católica Fides.

Paz sostiene que el modelo estatista de Morales y Arce dejó al país “en la quiebra”.