Simpatizantes de Bolsonaro se manifiestan contra Lula en diversas partes de Brasil

Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se manifestaron el domingo en ciudades de todo Brasil, mientras los organizadores intentan generar un impulso que le dé la victoria a la derecha en las próximas elecciones presidenciales.

Los manifestantes, envueltos en los colores nacionales amarillo y verde, salieron a las calles en Sao Paulo, Río de Janeiro y la capital, Brasilia, con el fin de expresar su oposición al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien enfrenta una difícil campaña para reelegirse en octubre.

“Este año será decisivo para todos los brasileños", expresó Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y elegido por su padre para enfrentarse a Lula, en Instagram antes de la manifestación. "Estamos a un paso de lograr rescatar a nuestro Brasil”.

Flávio ha intentado aglutinar a la derecha en torno a su candidatura contra Lula, quien ha dicho que se presentará para un cuarto mandato no consecutivo.

Bolsonaro está en prisión, donde cumple una condena de 27 años por intentar dar un golpe de Estado pese a su derrota electoral de 2022 frente a Lula. Muchos de los simpatizantes de Bolsonaro creen que el atribulado líder de extrema derecha es víctima de una persecución política.

“Creemos que 2026 será el año del punto de inflexión. Tenemos un proyecto encomendado por el presidente Bolsonaro, que fue encomendado a Flávio Bolsonaro”, manifestó Douglas Ruas dos Santos, legislador estatal presente en la protesta en Río.

Encuestas recientes muestran a Flávio Bolsonaro y a Lula casi empatados en una hipotética segunda vuelta.

“La manifestación celebró la candidatura de Flávio Bolsonaro”, señaló Pablo Ortellado, profesor de políticas públicas de la Universidad de Sao Paulo, y agregó que el hijo del expresidente se está consolidando como el candidato de la derecha de cara a las elecciones de octubre.

En Sao Paulo abundaban los carteles con el mensaje “Liberen a Bolsonaro” en la principal arteria de la ciudad, la Avenida Paulista. Enormes figuras inflables mostraban a Lula con ropa de preso y a Bolsonaro con la banda presidencial. Algunas personas ondeaban banderas estadounidenses.

En su discurso ante la multitud, Flávio criticó al Supremo Tribunal Federal, al que acusó de “destruir la democracia”. Un panel de jueces del máximo tribunal sentenció a Bolsonaro en septiembre pasado.

“El pueblo brasileño tendrá la oportunidad de elegir candidatos comprometidos con restablecer nuestra democracia”, expresó.

Los manifestantes criticaron al juez Alexandre de Moraes, quien presidió el caso contra Bolsonaro, y al juez José Antonio Dias Toffoli, que enfrenta escrutinio en el contexto de una extensa investigación sobre irregularidades en el Banco Master.

Igor Jardim, un oficial militar de 45 años que estaba en la protesta en Copacabana, en Río, dijo que Brasil necesita “despertar”, en referencia al lema de las marchas del domingo: “Despierta Brasil”.

Jardim señaló que respalda la candidatura de Flávio. “Él tiene buenas propuestas, tiene una motivación que creo que es adecuada para esto, y es nuestra esperanza”.

