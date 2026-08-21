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Secuela de sismo en Colombia, campaña en Brasil y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Venezolanos enterraron a las víctimas de los letales sismos del mes pasado mientras los colombianos evaluaban los daños causados por otro terremoto en el país.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro hicieron campaña antes de las elecciones de Brasil en octubre.

Estados Unidos reanudará algunas importaciones de ganado desde México. Los bolivianos conmemoraron al santo patrón de los perros, san Roque.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 14 y el 20 de agosto de 2026.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

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