EEUU impone sanciones a 15 personas por tráfico de cocaína desde Ecuador

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves a 15 personas por su participación en una red que presuntamente envió miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Ecuador hacia Estados Unidos.

El anuncio se produce mientras Estados Unidos ha intensificado los ataques contra pescadores en el Caribe y el Pacífico, matando a más de 200, como parte de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en América Latina.

"Operando bajo la apariencia de negocios pesqueros legítimos, una flota de embarcaciones con base en Ecuador cerca de Manta, Ecuador, transfiere en secreto cocaína a pequeñas lanchas rápidas... que se desplazan hacia el norte a través del océano Pacífico oriental, rumbo a Estados Unidos”, según dijo el Departamento del Tesoro.

Las personas sancionadas supuestamente forman parte de Los Choneros y Los Lobos, dos bandas ecuatorianas designadas previamente por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. Luego, las drogas son introducidas de contrabando en Estados Unidos a través de México por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

Ecuador ha tenido dificultades para contener la violencia vinculada a las drogas, ya que cárteles rivales se asocian con bandas locales y luchan por el control de rutas y puertos costeros utilizados para traficar cocaína. El país se ubica entre Colombia y Perú, los principales países productores de cocaína en el mundo.

El año pasado, Ecuador registró su tasa de homicidios más alta en décadas, con 50 por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior.

Durante la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador se ha convertido en un socio cercano de Estados Unidos en operaciones antidrogas en la región.

Dos buques de guerra de Estados Unidos con lanchas interceptoras y helicópteros patrullarán las aguas territoriales de Ecuador para apoyar la lucha contra el narcotráfico, anunció el jueves el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.

El anuncio se hizo en su cuenta de Instagram tras una reunión el día anterior con el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, en la ciudad portuaria de Manta. No precisó cuándo comenzarían los patrullajes.

The Associated Press solicitó al Comando Sur de Estados Unidos detalles sobre la colaboración, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.