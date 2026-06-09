Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en lento conteo de balotaje presidencial de Perú

El progresista Roberto Sánchez y la conservadora Keiko Fujimori luchaban el martes cada uno de los sufragios del balotaje presidencial de Perú, mientras la diferencia entre ambos candidatos se redujo a poco más de 20.000 votos al contabilizarse casi el 96% de las mesas de votación.

La ajustada ventaja que Fujimori mostraba al inicio se revirtió el lunes y Sánchez comenzó a liderar con una ligera ventaja. El candidato de Juntos por el Perú lograba hasta ahora 50,057% de los sufragios mientras que la líder de Fuerza Popular sumaba 49,943%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios.

Pero durante la mañana del martes Fujimori comenzó a acercarse a Sánchez y la diferencia que el progresista mostraba la noche del lunes, con casi 50.000 votos sobre la conservadora, cayó a poco más de 20.000.

Quien gane los comicios del domingo se convertirá en el noveno presidente del país sudamericano en 10 años.

Ambos candidatos han prometido que respetarán los resultados.

Fujimori, quien postula por cuarta vez, dijo el martes a la prensa que tiene “mucha esperanza” en el voto desde el extranjero y también en un grupo de actas electorales de Lima que han sido observadas por lo que aún no han sido contabilizadas. “Corresponde esperar”, subrayó.

Sánchez no se ha manifestado el martes, pero uno de sus voceros, Ernesto Zunini, indicó en una conferencia que el partido “respetará los resultados” del proceso electoral y estaban aguardando “el fin de la contabilidad”.

La conservadora, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y Sánchez se impusieron a 33 candidatos en la primera vuelta de abril, pero entre ambos no obtuvieron ni el 20% de los votos. Las autoridades electorales tardaron más de un mes en declararlos ganadores de esta etapa.

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad electoral, ha indicado que los resultados del balotaje se podrán conocer en un mes.

La demora en anunciar los resultados finales se debe a una ley electoral que exige que cada cédula de votación y cada acta —que resume los votos de cada mesa— debe ser transportada hasta más de un centenar de oficinas para su conteo. También deben llegar a Lima, desde 63 países, las cédulas y actas de quienes votaron en el exterior. A eso se suma el reconteo de votos y la resolución de impugnaciones.

El aumento de la delincuencia, en particular la extorsión, fue la principal preocupación de los votantes. Los expertos atribuyen el creciente poder del crimen organizado a los beneficios cada vez mayores que genera la extracción ilegal de oro en los Andes y la Amazonía.

El ganador de la segunda vuelta tomará posesión de su cargo el 28 de julio para un mandato de cinco años.