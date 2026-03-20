Reportera en español en Tennessee es liberada bajo fianza de detención migratoria

Una reportera de un medio de noticias en español en Tennessee que asegura que fue detenida injustamente por más de dos semanas fue liberada el jueves tras el pago de una fianza, informaron sus abogados.

Estefany Rodríguez Flórez, reportera de Nashville Noticias que ha realizado reportajes en los que se critica la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), había estado bajo custodia de la agencia desde que fue detenida el 4 de marzo durante una parada de tráfico. Permaneció recluida en una cárcel del condado de Etowah, en Alabama, y luego fue transferida al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Luisiana, en Basile, Luisiana.

“Estamos agradecidos de que Estefany haya sido capaz de recuperar su libertad para estar con su familia mientras continúa luchando por su derecho a permanecer en su comunidad y en Estados Unidos”, señaló Mike Holley, abogado de Rodríguez.

Rodríguez, una ciudadana colombiana, ingresó legalmente a Estados Unidos y ha vivido en el país durante los últimos cinco años, según los registros judiciales que presentó su abogado. Cuenta con un permiso de trabajo válido y ha solicitado asilo político y estatus legal a través de su esposo, quien es ciudadano estadounidense. No tenía antecedentes penales, pero sí un historial laboral estable, vínculos con la comunidad y una hija de 7 años en casa, indicó su equipo legal.

En una impugnación judicial por detención indebida interpuesta con el apoyo de Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, los abogados de Rodríguez argumentaron que se convirtió en un objetivo de la agencia debido a que sus reportajes han criticado las prácticas de ICE durante la presidencia de Donald Trump, y afirman que se violaron sus derechos establecidos en Primera Enmienda y sus derechos al debido proceso encumbrados en la Quinta Enmienda.

El gobierno ha afirmado que no hubo tal violación en lo que, asegura, fue una decisión discrecional de la agencia de iniciar un proceso de deportación, y subrayó que los derechos de la Primera Enmienda “quizá ni siquiera sean aplicables a un extranjero ilegal”.

Un juez de inmigración en Luisiana fijó el lunes una fianza de 10.000 dólares para su liberación.

Holley señaló que el plan es continuar con el caso por detención indebida y que no sólo trabajan para obtener su liberación total, “sino también para conseguir una orden que prohíba al ICE darle un trato similar en el futuro”.

Rodríguez solicitó asilo antes de que su visa venciera en septiembre de 2021, y ha permanecido en el país debido a que enfrentó persecución en Colombia y porque salir de Estados Unidos significaría abandonar su solicitud de asilo, escribieron sus abogados. En febrero de 2022 se le otorgó un permiso para trabajar mientras esperaba una entrevista de asilo.

Sus abogados sostienen que el arresto fue una incautación ilegal y sin una orden judicial, que representa una violación a la Cuarta Enmienda ya que las autoridades no tenían motivos para considerarla un riesgo de fuga antes de que se pudiera obtener una orden. Abogados que representan al gobierno federal aseguran que contaban con una orden para su arresto, pero los abogados de Rodríguez dudan de su validez. El documento estaba fechado dos días antes del arresto, estaba escrito a mano, en mal estado físico y no tenía número de identificación; además se dejó en blanco la sección del certificado de notificación, escribieron. Otra orden fue mecanografiada y fechada el 4 de marzo.

El abogado de Rodríguez indicó en documentos judiciales que el ICE reprogramó dos veces una reunión con Rodríguez sobre su caso, primero porque la oficina estaba cerrada durante una tormenta invernal y la segunda porque un agente no pudo encontrar su cita en el sistema.

Luego se fijó una nueva reunión para el 17 de marzo.

Rodríguez iba acompañada de su esposo a bordo de un vehículo identificado de Nashville Noticias cuando fueron rodeados por varios otros vehículos y ella fue trasladada a un centro de detención, según ha informado el medio.

Uno de sus abogados, Joel Coxander, dijo que pasaron más de 10 días antes de que se le permitiera hablar con su clienta.

Varias asociaciones de prensa han presentado su propio escrito legal, advirtiendo sobre los posibles riesgos de arrestar a reporteros que no son ciudadanos estadounidenses.

“La consecuencia previsible del arresto y la detención de estas personas es poner fin a ese discurso y desalentar una buena parte del discurso futuro, especialmente por parte de periodistas extranjeros que temen que un periodismo incisivo sobre temas sensibles pueda llevar a su detención”, señaló el documento encabezado por el Reporters Committee for Freedom of the Press.

Después de su arresto, Rodríguez fue trasladada a una cárcel del condado en Etowah, en Alabama. Un día después, antes de que pudiera ser trasladada vía aérea a Louisiana, un agente le preguntó si tenía piojos y fue llevada de regreso a la cárcel. Permaneció en aislamiento durante unos cinco días y luego fue obligada a desnudarse en una sala de duchas donde un agente le vertió un químico en la cabeza que le irritó los ojos, según el escrito.

Fue trasladada a Luisiana el 12 de marzo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.