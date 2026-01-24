Registros judiciales cuestionan si ICE arresta a "lo peor de lo peor" en Maine

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha hecho hincapié en la detención de personas a las que describió como algunos de los delincuentes más peligrosos de Maine durante sus operaciones de la semana pasada en el estado, pero los registros judiciales presentan un panorama más complicado.

De acuerdo con las autoridades federales, más de 100 personas fueron detenidas en todo el estado en lo que ICE bautizó como "Operación Captura del Día", una referencia a la industria pesquera, un pilar de la economía local. La agencia dijo en un comunicado que estaba arrestando a "lo peor de lo peor", incluyendo "abusadores de menores y secuestradores".

Los registros judiciales arrojan que algunos de los apresados eran delincuentes violentos. Pero también muestran que otros tenían procedimientos de inmigración sin resolver o que habían sido arrestados pero nunca condenados por un delito.

Abogados de inmigración y funcionarios locales dicen que han surgido preocupaciones similares en otras ciudades donde ICE ha llevado a cabo redadas y muchos de sus objetivos carecían de antecedentes penales.

Un caso destacado por ICE que implica delitos graves y condenas penales es el de Dominic Ali, nacido en Sudán. Según la agencia, Ali fue condenado por detención ilegal, agresión con agravantes, agresión, obstrucción a la justicia y violación de una orden de protección.

Los registros judiciales muestran que fue condenado en 2004 por violar una orden de protección y en 2008 por agresión en segundo grado, detención ilegal y obstrucción a la denuncia de un delito. En este último caso, la fiscalía afirmó que tiró a su novia al piso de su departamento en Nueva Hampshire, la pateó y le rompió la clavícula.

“Su conducta equivalía nada menos que a tortura”, dijo el juez James Barry en 2009 antes de sentenciar a Ali a entre cinco y 10 años de cárcel.

Más tarde, Ali fue puesto en libertad condicional bajo custodia de ICE, y en 2013 un juez de inmigración ordenó su deportación. No había más información de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración disponible, y no está claro qué sucedió después tras esa orden.

Otros casos eran más ambiguos, como el de Elmara Correia, natural de Angola y a quien ICE destacó en su reporte público de la campaña señalando que había sido “arrestada previamente por poner en peligro el bienestar de un niño”.

Los registros judiciales estatales muestran que alguien con ese nombre fue acusado en 2023 de violar una ley relacionada con permisos de aprendizaje para nuevos conductores, pero el caso fue desestimado más tarde.

Correia presentó un recurso a su arresto el miércoles, y un juez emitió una orden de emergencia temporal que prohíbe a las autoridades sacarla de Massachusetts, donde está detenida. Su abogado contó que ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de estudiante hace unos ocho años y nunca ha estado sujeta a procedimientos de deportación acelerada.

”¿Fue declarada inocente o simplemente nos bastará con que fue arrestada?”, apuntó el alcalde de Portland, Mark Dion, durante una conferencia de prensa en la que expresó su preocupación porque ICE no haya distinguido entre detenciones y condenas, ni explicase si se habían cumplido las penas.

Dion mencionó a otra persona señalada en el comunicado: Dany López-Cortez, a quien ICE calificó como un “delincuente extranjero ilegal” de Guatemala que fue condenado por manejar bajo los efectos del alcohol.

ICE llamó la atención sobre el caso de López-Cortez entre un pequeño grupo de ejemplos que, según aseveró, reflejaban los tipos de detenciones realizadas durante su operativo. Dion puso en duda si la condena por ese delito, grave pero común en Maine, debería estar en la categoría de “lo peor de lo peor” en la narrativa pública de ICE.

Caitlyn Burgess, abogada de inmigración en Boston, apuntó que su despacho presentó el jueves peticiones de hábeas corpus en nombre de cuatro clientes detenidos en Maine y llevados a Massachusetts.

El cargo más grave que enfrentaron era el de conducir sin licencia, agregó Burgess, que dijo que todos tenían casos o solicitudes pendientes en cortes migratorias.

“Las peticiones de hábeas corpus son a menudo la única herramienta disponible para detener los traslados rápidos que cortan el acceso a un abogado e interrumpen los procedimientos de inmigración pendientes”, manifestó.

La abogada Samantha McHugh dijo que interpuso cinco peticiones de hábeas corpus en nombre de detenidos de Maine el jueves y que esperaba presentar tres más pronto.

“Ninguno de estos individuos tiene antecedentes penales”, dijo McHugh, que representa a ocho detenidos en total. “Simplemente estaban en el trabajo, almorzando, cuando vehículos sin identificación llegaron y agentes de inmigración irrumpieron en propiedades privadas para detenerlos”.

Los registros de la corte federal muestran que los casos de inmigración que incluyen condenas penales pueden quedar sin resolver o ser revisados años después.

Otro de los detenidos en Maine cuya foto policial formó parte de la documentación sobre “lo peor de lo peor” es Ambessa Berhe.

Berhe fue condenado por posesión de cocaína y agresión a un agente de policía en 1996, y de nuevo por posesión de cocaína en 2003.

En 2006, un tribunal federal de apelaciones en Boston anuló una orden de deportación en su contra y envió el caso de regreso a la Junta de Apelaciones de Inmigración para su reconsideración.

Según el fallo, Berhe nació en Etiopía y fue llevado a Sudán por sus padres adoptivos. La familia fue admitida en Estados Unidos como refugiados en 1987, cuando él tenía unos nueve años.

ICE dijo que su campaña está dirigida a unos 1.400 migrantes en un estado con alrededor de 1,4 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 4% nacieron en el extranjero.

El periodista de The Associated Press Rodrique Ngowi contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.