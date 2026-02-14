Refinería cubana sufre un incendio; no se reportan muertos ni heridos

Una refinería ubicada en La Habana sufrió un incendio, reportaron el viernes autoridades cubanas. No hubo muertos ni heridos.

El siniestro, en la refinería Ñico López que se encuentra en las afueras de la capital, ocurrió en medio de una profunda crisis energética en la isla, que está semiparalizada luego de que Estados Unidos estableció un cerco que impide la llegada de combustible.

“El incendio ocurrido hoy se controló rápidamente, no se extendió a otras áreas, sólo en el almacén que contenía productos en desuso. No hubo lesionados y se mantiene la investigación para determinar las causas”, informó el Ministerio de Energía y Minas en la red social X.

La dependencia también indicó que la planta sigue operando normalmente. Fue posible ver elevadas columnas de humo negro frente a la bahía de La Habana.

Cuba enfrenta un racionamiento de combustible para usos particulares y de vehículos, y la falta del energético le dificulta generar electricidad, lo cual ha ocasionado apagones de hasta 10 horas.

Aunque la crisis económica en el país caribeño fue avanzando en el último lustro debido a un incremento de las sanciones de Washington, se agudizó en los últimos tres años precisamente por las dificultades de la isla para adquirir petróleo y completar así su escasa producción nacional. Venezuela, Rusia y México eran sus proveedores habituales.

La situación se agravó radicalmente tras el ataque estadounidense a Caracas el 3 de enero para capturar al entonces mandatario Nicolás Maduro –-cercano aliado de Cuba--, y la posterior orden ejecutiva del presidente Donald Trump a fines de ese mes, en la que amenaza con sancionar a los países que le vendan petróleo a la isla.

En estos días las actividades de toda naturaleza se han visto impactadas por el cerco energético: ha habido recortes en las jornadas laborales y los horarios de los bancos, y se han cancelado eventos culturales, entre otras afectaciones.