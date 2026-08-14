Recorrió 2 paisajes destrozados por sismos. Ahora, fotógrafo de AP reflexiona sobre lo que atestiguó

Se desplazó por las secuelas de dos sismos mortales en Venezuela y Colombia, documentando los daños a estructuras, vecindarios y —lo más importante— la pérdida de vidas humanas. A lo largo de todo, el fotógrafo de The Associated Press Fernando Vergara mantuvo una cosa en mente: la responsabilidad de fotografiar a personas que atraviesan sus peores momentos.

Vergara, que lleva 20 años tomando fotografías para la AP, hizo una pausa en su trabajo esta semana para reflexionar sobre cómo desempeñó su labor en medio de peligros físicos y emocionales —y sobre cómo abordó el equilibrio que exige narrar una tragedia. Vergara habló el jueves cuando fotografiaba la actividad en un centro de acopio de ayuda en Bogotá para las víctimas del reciente terremoto en Pereira.

Comparó la destrucción allí con lo que presenció tras los sismos que sacudieron Venezuela a finales de junio. Vergara señaló que el impacto en Venezuela fue mayor, con el derrumbe de edificios de apartamentos más altos y un mayor número de muertos.

Imágenes de La Guaira, Venezuela, muestran edificios colapsados, equipos de rescate buscando entre los escombros y familiares llorando a sus seres queridos. Vergara recuerda haber caminado por calles llenas de polvo y con olor a descomposición al tiempo que los rescatistas trabajaban en condiciones difíciles.

En Pereira, Colombia, Vergara documentó los esfuerzos de rescate tras el sismo del 10 de agosto, incluido el momento en que la sobreviviente Daniela Largos Sanchez fue sacada de entre los escombros al día siguiente. Vergara afirma que gran parte de los daños afectó a edificios más bajos, de uno a tres niveles.

Para Vergara, algunos de los momentos más poderosos llegan cuando los rescatistas encuentran a alguien con vida. Afirma que son los instantes que más espera captar con su cámara.

Estas son algunas de sus reflexiones desde la zona del sismo —y algunas de sus imágenes recientes.

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Comparando los dos sismos

“Ahora que estuve en Pereira (Colombia), las casas que se dañaron eran de un piso, dos pisos, tres pisos; a comparación de Venezuela, que eran edificios mucho más altos. Mucha gente vivía en edificios de vivienda pública y la cantidad de muertos fue mucho mayor que en Colombia”.

Cómo fue estar en el lugar

“Hace menos de dos meses estuve en el terremoto de Venezuela. Al caminar por esas calles de La Guaira, el olor a descomposición era una cosa fuertísima. El polvo en el aire, el calor, hicieron mucho más dramático el rescate de los seres que se encontraban bajo los escombros”.

Cómo respetar a los afectados

“¿Qué fotografía busco yo como reportero durante un terremoto o una situación de semejante calamidad? Mostrar con mucha sensibilidad la situación que está ocurriendo en ese momento".

Documentar momentos de alegría en medio de las lágrimas

“El mensaje más importante es un rescate con vida. Ver a alguien con vida durante un terremoto le produce una alegría inmensa a la gente. Cuando un grupo de rescate, bomberos, Defensa Civil o incluso voluntarios rescatan a una persona con vida, todo el mundo se abraza de alegría. Y esa es la felicidad que yo busco con una fotografía cubriendo un terremoto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.