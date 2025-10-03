Stay up to date with notifications from The Independent

Protestas en Perú, la pose de un aficionado al fútbol y más fotos de la semana en América Latina

The Associated Press
Viernes, 03 de octubre de 2025 01:30 EDT

Agentes de la policía se enfrentaron a manifestantes antigubernamentales en una protesta en Perú. Un joven aficionado al fútbol posó para una foto en el arranque del Mundial Sub-20 de la FIFA. Investigadores estudiaron mosquitos portadores de wolbachia, una bacteria que bloquea el dengue, en Campinas, Brasil.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Matías Delacroix en la Ciudad de Panamá.

___

