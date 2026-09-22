Protestan en capital venezolana por presencia de Delcy Rodríguez en Asamblea General de la ONU

Un centenar de opositores se concentraron el martes frente a la sede de Naciones Unidas en la capital venezolana para protestar contra la presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la Asamblea General de ese organismo y exigir la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela.

“Debemos señalar categóricamente lo siguiente: Delcy Rodríguez no está en Nueva York, en Naciones Unidas, representando a Venezuela”, dijo el dirigente opositor Andrés Velásquez, quien afirmó que la presidenta en funciones también tiene responsabilidad en abusos de poder, casos de corrupción y el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024 en su condición de alta funcionaria en los gobiernos de los expresidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Ni todas las intervenciones golillas (a costes bajos) que le permitan en Naciones Unidas, ni todas las reuniones que logre hacer en Nueva York van a lavarle la cara en su corresponsabilidad en el golpe de Estado cometido en Venezuela contra la soberanía popular el 28 de julio del año 2024”, agregó en declaraciones a la prensa.

Velásquez denunció además que aún permanecen encarcelados más de 400 personas por motivos políticos. Miles de personas fueron detenidas en los últimos tres lustros, una mayoría de ellos luego de los comicios de presidenciales de 2024 cuando la administración de Maduro impulsó la detención masiva de personas que expresaban dudas sobre su afirmación de victoria en los comicios de ese año, en particular después de que la oposición presentara pruebas creíbles de que su candidato había sido el ganador.

El 3 de enero de este año Estados Unidos, en un audaz operativo militar, depuso y capturó a Maduro, quien fue seguidamente trasladado a Nueva York donde enfrenta un juicio por presunto narcotráfico. Rodríguez, entonces vicepresidenta, fue juramentada presidenta encargada dos días después.

Más de 8.600 personas fueron excarceladas, algunas de ellas bajo medidas cautelares sustitutivas de prisión, en el marco de una ley de amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, por iniciativa de Rodríguez, pero aún quedan cientos detenidos.

La presidenta venezolana hablará el jueves ante la Asamblea General de la ONU. El martes en la noche se reunirá en Nueva York con el mandatario estadounidense Donald Trump en su primer encuentro desde que Estados Unidos capturó a Maduro.