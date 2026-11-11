Presidente Noboa advierte reciprocidad ante altos precios de energía que Colombia vende a Ecuador

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa aseguró el miércoles que, cuando corresponda, Ecuador actuará con reciprocidad ante lo que consideró altos precios de la venta de energía eléctrica que llega desde Colombia.

“Vamos a necesitar la energía de Colombia tres o cuatro semanas, pero desde diciembre enero, o febrero, ellos van a necesitar”, advirtió el mandatario en entrevista con radio Centro Digital. “Se les cobrará también electricidad cara, en los momentos que ellos necesiten, ya que en este momento ellos han decidido cobrarnos valores altos”, agregó.

Noboa afirmó que ha hablado con su colega colombiano Abelardo de la Espriella varias veces y que le ha pedido “que cifremos un precio bajo" y que inicialmente estaba de acuerdo, pero que el precio facturado es mucho mayor.

Recordó que Colombia también necesita enviar parte de su petróleo por un oleoducto ecuatoriano. “Al final se trata de ser recíprocos y se cobrará también a Colombia un alto valor por el paso del crudo”, destacó el gobernante ecuatoriano, sin dar detalles.

Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, explicó que Ecuador compra energía a Colombia para proteger los principales embalses que generan electricidad en medio del estiaje anual.

En los últimos meses Ecuador ha comprado electricidad a su vecino a alrededor de 90 centavos y hasta poco más de un dólar por kilovatio lo que, a criterio de Noboa, es muy alto. Ese país ha vendido unos 380 megavatios diarios, alrededor de un 8% de la demanda total de los ecuatorianos.

En el sur del territorio ecuatoriano se registra el período anual de sequía que afecta a la mayor central hidroeléctrica nacional, por lo cual su sistema de generación está al límite.

Ante la situación el gobierno ecuatoriano dispuso que las industrias que consumen alto y medio voltaje se desconecten obligatoriamente del sistema nacional de electricidad tres días a la semana, lo que provocó críticas y advertencias de los empresarios sobre las afectaciones al sector productivo.

Una medida adicional fue la decisión anunciada la víspera de eliminar los impuestos de importación para los equipos de generación eléctrica fotovoltaica.

Aún está presente en la memoria de los ecuatorianos que en el último trimestre de 2023 y los primeros meses de 2024 se registró la mayor crisis de generación eléctrica del país, lo que obligó al gobierno de Noboa a disponer racionamientos del servicio de hasta 14 horas diarias.