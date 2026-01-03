Presidente colombiano anuncia refuerzo de control militar en convulsa zona fronteriza con Venezuela

El presidente colombiano Gustavo Petro informó el viernes que fuerzas militares ingresaron a una convulsa zona del noreste del país, cercana a la frontera con Venezuela, donde permanecerán para reforzar el control del área que, afirmó, es usada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para producir y traficar droga.

El anuncio de Petro se produce un día después de que su par venezolano Nicolás Maduro reprochara que su gobierno destina miles de millones de dólares para resguardar la frontera común de 2.200 kilómetros, “pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo (lo) tenemos que hacer nosotros”.

Maduro hizo las declaraciones durante una entrevista pregrabada con el periodista español Ignacio Ramonet que fue difundida el jueves. Insistió que “la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar, policial”.

El viernes en un extenso mensaje en X el mandatario colombiano refirió haber conversado varias veces con Maduro y otros funcionarios para “coordinar operaciones contra las mafias en la frontera” donde, aseveró, se han ejecutado acciones importantes.

“La Amazonía sin control, quedará en manos de ejércitos ilegales en Colombia y Venezuela. Ese futuro no lo quiero”, escribió Petro. Tras ello, anunció que “ya entró el ejército bajo mis órdenes a Filo el Gringo, Norte de Santander”, que afirmó, “es la zona simbólica de la producción traqueta (narcotráfico) y dominio del ELN”.

El mandatario colombiano aseguró que “el ejército no abandonará esa zona”, adonde iniciará el programa gubernamental para sustitución voluntaria de cultivos de coca por cultivos legales.

“El ELN le hace un enorme daño a Colombia y Venezuela al traquetear en la frontera el producto de la cocaína que extrae del Catatumbo”, apuntó Petro y afirmó que esa guerrilla —en armas desde 1964— “compra funcionarios” en ambos lados de la frontera.

El refuerzo de la presencia militar colombiana también se produce luego de recientes enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Catatumbo, a la que pertenece el corregimiento de “Filo el Gringo”, en el departamento del Norte de Santander. Los choques armados han dejado pobladores desplazados.

Petro también se refirió a la situación en el mar Caribe donde desde el año anterior se han desplegado fuerzas militares estadounidenses que la administración de Donald Trump alega buscan frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y combatir el narcoterrorismo en la región.

“No se usará Colombia para invadir ningún pueblo hermano, mientras sea presidente”, reiteró el gobernante. “Hasta el último día de mi gobierno y después, buscaré que el Caribe sea zona de Paz y que el pueblo de Venezuela se encuentre en una salida política a sus diferencias y se vote constituyentemente”, concluyó.