Presidenta Fujimori evalúa medidas contra el crimen en Perú en su primera reunión de gabinete

La presidenta peruana Keiko Fujimori se reunió el miércoles por primera vez con sus ministros para evaluar el pedido de facultades legislativas al Congreso con las cuales enfrentar al crimen en una jornada en la cual también fue reconocida como jefa de las fuerzas de seguridad y asistió a un desfile militar anual.

En un comunicado, la oficina del primer ministro Luis Galarreta indicó que se revisó un acuerdo ministerial que solicita facultades legislativas al Congreso para dotar al gobierno de herramientas para enfrentar la delincuencia, así como una intervención en el sistema de las cárceles para “recuperar el control”.

Según la normativa peruana, en caso que el Congreso apruebe el pedido, recién el Ejecutivo queda habilitado para emitir decretos legislativos pero sólo de los temas solicitados y en un plazo determinado.

La víspera Fujimori anunció en su discurso de investidura que en los estados de emergencia que decrete, las fuerzas armadas “asumirán el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno” en coordinación con la policía. Añadió que modernizará la tecnología policial para “anticipar y mapear el delito”.

Fujimori nombró como ministro del Interior a un senador fujimorista, el retirado general del Ejército César Astudillo y como ministro de Defensa al excandidato presidencial Rafael Belaunde. Ambos no cuentan con experiencia en la lucha contra el crimen organizado.

La principal preocupación de los peruanos es la lucha contra la delincuencia, en especial las extorsiones que se han expandido por casi todo Perú y afecta a miles de pequeños empresarios. Las denuncias por este delito pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.

Las propuestas que privilegian la mano dura han sido criticadas por expertos. El exministro del Interior, Rubén Vargas, indicó al diario local Trome que “a las extorsiones no se les enfrenta con tanquetas, ni con fuerzas especiales, sino con inteligencia humana y electrónica”.

Otros han indicado que el gobierno necesita financiar a las 70 unidades investigadoras policiales para vencer al crimen, las cuales hace un quinquenio tenían un presupuesto de 29.000 dólares mensuales cada una, pero ahora carecen de ese presupuesto.

La mandataria fue reconocida durante la jornada como la jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales, luego asistió a un desfile tradicional donde marchan los militares y policías pero también los civiles y que se realiza un día después de la fiesta nacional.

Una encuesta nacional de la firma Ipsos Perú publicada en el diario Perú21 indicó que 39% de los peruanos sienten preocupación ante la elección de Keiko Fujimori como presidenta, otro 37% siente optimismo, 16% indiferencia y 8% no precisa. El sondeo se realizó entre el 16 y 19 de julio entre 1.205 personas, con un margen de error de 2,8%.