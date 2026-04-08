Cuentas nuevas en Polymarket realizaron grandes apuestas a favor de tregua antes de anuncio de Trump

Un grupo de cuentas recién creadas en el mercado de predicciones Polymarket presentó apuestas sumamente específicas y oportunas sobre si Estados Unidos e Irán alcanzarían un alto el fuego el 7 de abril, ganando cientos de miles e dólares.

Estas apuestas se realizaron a pesar de que --en las horas previas al anuncio del martes-- la retórica del presidente Donald Trump se había intensificado y había pocas señales de una tregua inminente. Horas antes, Trump había advertido en redes sociales que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no cumplía con su exigencia de abrir el estrecho de Ormuz antes de las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos.

Un análisis de datos públicos de Polymarket a través de la plataforma de análisis de criptomonedas Dune, muestra que al menos 50 cuentas --o carteras-- realizaron apuestas significativas el martes por el “Sí”, antes de que Trump anunciara el alto el fuego en redes sociales alrededor de las 6:30 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Fueron las primeras apuestas realizadas por esas cuentas en particular.

Una de estas cuentas, creada a eso de las 10 de la mañana del martes, colocó aproximadamente 72.000 dólares en apuestas a un precio promedio de 8,8 centavos. El monto de entrada para cada evento de apuestas va de 0 a 1 dólar cada uno, lo que refleja una probabilidad de 0% a 100% de lo que los usuarios creen que podría ocurrir. Este usuario de Polymarket obtuvo una ganancia de 200.000 dólares.

Otra, que se unió a la plataforma el lunes 6 de abril y operó en este evento exacto, muestra una ganancia de 125.500 dólares.

Otra cartera, creada 12 minutos antes de la publicación de Trump, hizo apuestas por 31.908 dólares a favor del “Sí” a 33,7 centavos, y se calcula que obtuvo una ganancia de 48.500 dólares. El precio más alto del “Sí” en ese momento pudo haber sido resultado de los esfuerzos del gobierno de Pakistán para lograr que Trump extendiera su plazo por dos semanas.

También existe la posibilidad de que estos usuarios hayan realizado sus apuestas con la esperanza de que Trump diera marcha atrás, tomando en consideración su costumbre durante su segundo mandato de lanzar amenazas para luego retroceder —un fenómeno que sus críticos han ridiculizado como Trump Siempre Se Acobarda (TACO por sus iniciales en inglés).

Si bien algunos usuarios obtuvieron grandes ganancias, otros deben esperar su pago debido a que Polymarket ha etiquetado el contrato del alto el fuego Irán-Estados Unidos del 7 de abril como “en disputa”, dado que Irán aún imponía restricciones a los barcos que cruzaban el estrecho de Ormuz y persisten los ataques con misiles en la región. Esa disputa podría tardar 48 horas en resolverse.

Los datos públicos de blockchain no pueden identificar quién controla las nuevas cuentas. Polymarket utiliza billeteras de contratos inteligentes mediante proxy, lo que significa que un solo usuario puede crear varias cuentas. Solo Polymarket cuenta con los datos necesarios para determinar si se trata de usuarios nuevos o de usuarios existentes que abrieron cuentas adicionales.

Polymarket no respondió a una solicitud de comentarios.

El patrón de operaciones de cuentas de Polymarket recién creadas que realizan apuestas estratégicas y en el momento oportuno es similar a sucesos previos en la plataforma. Cuentas de reciente creación presentaron grandes apuestas horas antes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro fuera capturado en enero pasado, obteniendo ganancias por cientos de miles de dólares. Grupos similares de cuentas también han obtenido ganancias en repetidas ocasiones con apuestas bien sincronizadas sobre acciones militares que involucran a Irán.

Este tipo de apuestas ha generado dudas entre el público, así como entre miembros del Congreso, sobre si algunos operadores utilizan información privilegiada para lucrar en estos mercados de predicción. Grupos de legisladores de ambos partidos han presentado iniciativas para ampliar la definición de uso de información privilegiada para incluir a los mercados de predicción.

Incluso las dos plataformas más grandes del sector, Kalshi y Polymarket, han dicho que ven la necesidad de ampliar la definición de uso de información privilegiada en sus plataformas.

“Es por eso que estos mercados necesitan regulación”, manifestó Todd Philips, profesor de la Universidad Estatal de Georgia, quien ha escrito sobre los mercados de predicción y las regulaciones del sector. “No podemos tener a gente operando con información privilegiada y esperar que otros operadores estén conformes con participar en estos mercados”.

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Keller informó desde Albuquerque, Nuevo México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.