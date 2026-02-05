Presidenta electa de Costa Rica retomará su trabajo como ministra hasta fin del gobierno de Chaves

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, volverá a ocupar desde el miércoles el cargo de ministra de la Presidencia para lo que resta del gobierno del mandatario Rodrigo Chaves, que terminará el 8 de mayo.

En un movimiento inédito en la historia política costarricense, la vencedora de las elecciones presidenciales del 1 de febrero volverá al cargo al que renunció hace un año para iniciar su carrera electoral.

En la conferencia usual tras el consejo de gobierno, Chaves apareció junto a Fernández en la casa presidencial, donde primero la felicitó por el resultado “contundente” con el que venció en las urnas.

Chaves comentó que hace cuatro años tuvo muchas dificultades en la transición con el presidente anterior, Carlos Alvarado, por lo que no desea que Fernández pase por lo mismo en esta ocasión.

“No podemos, el país no debe aceptar una ruptura de esa transición. Y por eso le estoy comunicando al pueblo de Costa Rica que el día de hoy (miércoles) he nombrado a doña Laura Fernández Delgado como ministra de la Presidencia”, dijo el actual mandatario.

“¿Qué mejor muestra, compatriotas, de que estamos comprometidos a trabajar juntos? A que haya una transición sin baches, sin costuras, sin huecos. Una transición efectiva. Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser la coordinadora del gabinete”, agregó Chaves.

El presidente agregó que revisará con Fernández los programas gubernamentales que están en ejecución y recordó que esta es la primera vez que un presidente electo recibe un nombramiento de este tipo en el gobierno que está a pocas semanas de terminar.

Chaves recomendó a Fernández tomarse primero unos días de vacaciones tras la intensa campaña electoral que acaba de terminar, para que luego retome las funciones que había dejado el 30 de enero de 2025.

“Me entusiasma sobremanera incorporarme de lleno en el proceso de transición como ministra, a colaborar con el desarrollo de proyectos, a trabajar codo con codo con los jerarcas del gabinete, como ya lo he hecho en el pasado”, dijo la presidente electa.

Sobre la posibilidad que ha mencionado Fernández de ofrecer a Chaves el puesto de ministro de la Presidencia cuando termine su periodo, el mandatario aseguró que ha tomado la decisión de quedarse en Costa Rica y rechazar ofertas en el extranjero, pero que la conversación con Fernández sobre ese tema aún está pendiente.

“De mi parte yo no digo que no, no digo que sí tampoco, porque falta esa conversación en detalle. Veremos, le tocará a ella hacer el anuncio como tuve yo el honor y el placer de hacer hoy, de nombrarla si es que llegamos a ese acuerdo”, indicó Chaves.

De acuerdo con expertos, un nombramiento de Chaves como ministro de la Presidencia le daría una nueva inmunidad legal que impediría procesarlo por las causas que aún tiene pendiente en su contra la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Elecciones, luego de que fracasaran en la Asamblea Legislativa los dos intentos de levantarle el fuero legal.