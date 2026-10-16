Presidenta de Costa Rica visita El Salvador para reunirse con Bukele y recorrer prisión

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, visitó el viernes las instalaciones de una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde están recluidos los pandilleros más peligrosos del país, como parte de una visita en la que se reunirá con su homólogo Nayib Bukele.

Fernández arribó a El Salvador después de inaugurar en su país el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado, una prisión que emula el salvadoreño Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad de Bukele que ha llamado la atención de otros gobiernos como los de Ecuador, Perú y Colombia

La cárcel costarricense con capacidad para 5.100 reclusos está diseñada para albergar a presos considerados de mayor peligrosidad. La construcción de ese complejo carcelario comenzó en enero durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) y contó con asistencia técnica salvadoreña. Bukele participó en el acto de inicio oficial de la obra.

Luego de su recibimiento en el aeropuerto internacional salvadoreño, Fernández fue trasladada en helicóptero a las instalaciones del CECOT, donde fue recibida por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante Francis Merino Monroy.

Los funcionarios salvadoreños le mostraron a la mandataria costarricense los anillos de seguridad perimetral, la tecnología de videovigilancia, los filtros de acceso biométrico y las rutinas estrictas de encierro que rigen la administración de este recinto, diseñado para albergar a peligrosos miembros de estructuras criminales.

Recorrió uno de los pabellones donde están recluidos los pandilleros, así como una de las celdas de aislamiento donde no entra ni un rayo de luz.

Al finalizar el recorrido Fernández y su delegación fueron trasladados en helicópteros hacia Casa Presidencial donde esta programada una reunión con Bukele. La mandataria acudió acompañada por una delegación de alto nivel de su gabinete, integrada por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas y el director de Inteligencia, Pablo Martínez, entre otros.

En su visita de dos días Fernández espera abordar con Bukele asuntos estratégicos de la agenda bilateral y regional y conocer de primera mano la política de seguridad y el modelo penitenciario aplicado por el mandatario salvadoreño.

Fernández ha reconocido a Bukele como un referente en materia de seguridad y resaltado el respaldo brindado a Costa Rica. En diciembre de 2025 en una visita oficial al país el anterior presidente costarricense Rodrigo Chaves recorrió los pabellones del CECOT.

Bukele ordenó la construcción del CECOT en 2022 cuando inició su campaña contra las maras o pandillas que por más de tres décadas aterrorizaron al país centroamericano. Las pandillas operaban en el 90% del territorio, recaudaban casi 2.000 millones de dólares anuales en extorsiones y asesinaban a los que no pagaban, según las autoridades.

El Salvador registró 6.656 asesinatos —una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes— en 2015, uno de los más violentos en la historia de la nación y el más violento desde el fin de la guerra civil. El país cerró 2025 con apenas 82 homicidios.

El CECOT es una fortaleza ubicada a 74 kilómetros de San Salvador en un perímetro contenido por un muro de concreto de más de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión protegido por alambradas electrificadas. No hay señal telefónica a dos kilómetros a la redonda y para llegar hay una sola carretera. Tiene capacidad para albergar a 40.000 reclusos y sus celdas alojan entre 65 y 70 presos cada una. No reciben visitas ni tienen talleres o programas educativos.