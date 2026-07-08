Prefectura de Japón invita a presidenta electa de Perú a visitar "tierra de sus ancestros"

Perú informó el miércoles que el gobernador de una prefectura japonesa invitó a la presidenta electa Keiko Fujimori a visitar su jurisdicción en el suroeste de Japón donde nacieron sus abuelos paternos, quienes migraron al país sudamericano a inicios del siglo XX.

La embajada peruana en Tokio difundió en sus redes sociales una carta de Takashi Kimura, gobernador de Kumamoto —una de las 47 prefecturas de Japón— , quien invitó a Fujimori a visitar la zona. Kimura indicó que la visita de la dirigente política a la "tierra de sus ancestros" sería “un gran honor”.

“El hecho de que usted, con raíces en la prefectura de Kumamoto, asuma el cargo de presidenta del Perú, es el reflejo del espíritu indomable y el esfuerzo de nuestros antepasados”, indicó Kimura en una misiva fechada el 6 de julio. “Es una evidencia clara de cómo estos valores se han transmitido de generación en generación y han generado confianza hacia la comunidad nikkei”, añadió.

Los abuelos paternos y maternos de la presidenta electa fueron originarios de las prefecturas de Kumamoto y Fukuoka, respectivamente. Son dos de las siete prefecturas que hay en la isla Kyushu, de donde partió gran cantidad de la diáspora japonesa a Sudamérica a fines del siglo XIX e inicios del XX.

El lunes la primera ministra de Japón Takaichi Sanae felicitó a Fujimori e indicó que para Japón “Perú es un socio estratégico que ha mantenido más de 150 años de relaciones diplomáticas”. La mandataria electa respondió al saludo de Sanae desde las redes sociales e indicó que en su gobierno se fortalecerá “una relación basada en la confianza, la cooperación y la prosperidad compartida”.

Perú fue el primer país sudamericano en recibir inmigración japonesa organizada en 1899 y con el paso del tiempo Brasil fue el destino de la mayoría de migrantes japoneses en América Latina. Los peruanos descendientes de japoneses —que se calculan en más de 200.000— han realizado aportes claves en todos los campos, incluidos la literatura, la pintura, las ciencias sociales, la sismología y la gastronomía.

El padre de la dirigente — el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) — visitó poco antes de asumir el poder Kawachi, una localidad pesquera y cultivadora de mandarinas que está ubicada en la prefectura de Kumamoto.

Fujimori finalizó su gobierno tras renunciar en 2000 desde Japón luego de salir de Perú en medio de escándalos de corrupción tras la difusión de un video donde se observaba a su entonces jefe de espías entregando dinero a un congresista opositor para que apoyara a su gobierno.

En 2005, el expresidente abandonó Japón y viajó a Chile, donde estuvo en detención domiciliaria en medio de pedidos de extradición de Perú.

En 2007 Fujimori, que también tenía nacionalidad japonesa, postuló sin suerte al Senado japonés por el conservador Nuevo Partido Popular. Ese mismo año fue extraditado a Perú, donde fue condenado y estuvo preso más de 15 años.

Fujimori fue condenado por corrupción y por el asesinato de 25 peruanos a manos de un grupo militar clandestino que su gobierno protegió en medio de su lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso que buscaba tomar el poder.

Salió de prisión en 2023 por un indulto presidencial y murió de cáncer en 2024.