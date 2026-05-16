Policías y militares inician despeje de rutas tomadas por protestas sindicales en Bolivia

Policías y militares en Bolivia iniciaron la madrugada del sábado el desbloqueo de rutas para permitir el ingreso de alimentos y combustibles a La Paz que por dos semanas soporta un cerco protagonizado por varios sindicatos en contra del gobierno para exigir respuestas a la crisis económica.

Cisternas varadas por varios días y camiones con alimentos y carga de exportación comenzaron a avanzar en medio de piedras y escombros que eran despejadas y avanzaban según imágenes difundidas por las redes de televisión. Algunos manifestantes resistían el avance de las fuerzas del orden y lanzaban piedras y explosivos caseros.

Más de 3.500 efectivos comenzaron a avanzar sin armas de fuego y más como una fuerza disuasiva en los principales ingresos a esta ciudad “para posibilitar el suministro de alimentos”. La policía lleva equipos antimotines y tiene el apoyo de las fuerzas armadas que “no usarán armas letales” para evitar posible bajas, declaró a los medios el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. “Estamos abriendo un corredor humanitario”, señalo el comandante de la Policía, Mirko Sokol.

Dos semanas de cortes liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos campesinos y los mineros dejaron a La Paz con mercados desabastecidos y hospitales sin reservas de oxígeno y precios elevados de los alimentos. Tres personas fallecieron por falta de auxilio médico, según el gobierno.

Sobre el final de la semana, las protestas se tornaron violentas y varios sectores comenzaron a pedir la renuncia del mandatario, que no tiene mayoría en el Legislativo ni un partido fuerte que lo respalde. El gobierno acusa a partidarios del expresidente Evo Morales (2006-2019) de estar detrás de las manifestaciones que “buscan desestabilizar” al gobierno, dijo el vocero José Luis Gálvez.

“Los que están buscando destrozar la democracia irán a la cárcel”, advirtió el mandatario la víspera. Sectores empresariales y gremios han reclamado acciones al gobierno para garantizar el libre tránsito. Más de 5.000 camiones y vehículos estaban atrapados en las carreteras en todo el país, según los gremios.