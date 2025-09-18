Policía mata a tiros a exlíder rebelde en Haití

Agentes policiales mataron al exlíder rebelde Wilfort Ferdinand después que abrió fuego en un puesto de control policial, informó el jueves un portavoz de la Policía Nacional de Haití.

El hecho ocurrió en la ciudad costera de Gonaïves a principios de esta semana, declaró el portavoz de la policía Michel-Ange Louis Jeune.

Ferdinand era el presunto líder de una banda que desempeñó un papel clave en el levantamiento de 2004 que derrocó al expresidente Jean-Bertrand Aristide.

"La policía no tenía intención de matar a nadie", dijo Jeune a The Associated Press.

Relató que Ferdinand se había acercado al puesto de control en un coche con vidrios polarizados, solo para retroceder y luego abrir fuego contra los oficiales, quienes respondieron al fuego y lo mataron a él y a una persona no identificada que viajaba con él.

Jeune explicó que se trataba de un puesto de control rutinario destinado a reprimir la banda Kokorat San Ras, que opera en la región de Artibonite y es conocida por su extrema violencia.

Los medios locales informaron que poco después del asesinato, se escucharon intensos disparos en la zona.

Imágenes espeluznantes del asesinato se compartieron en las redes sociales, provocando protestas continuas en Gonaïves que han cerrado negocios.

Ferdinand era conocido como Kòmandan Ti Wil y lideraba el Frente de Resistencia de Artibonite. Era un aliado de Guy Philippe, otro exlíder rebelde.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.