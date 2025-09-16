Un piloto australiano ha muerto después de que su avioneta, que transportaba casi 200 kg de cocaína envuelta en embalajes falsos de SpaceX, se estrellara contra un campo de caña de azúcar en Brasil, según informaron los medios locales.

Las autoridades informaron que el piloto había sido hallado muerto fuera de la aeronave tras estrellarse en Coruripe, una zona del litoral tropical de Brasil, de acuerdo con el portal de noticias G1 Globo.

La policía federal dijo que había identificado pruebas de tráfico internacional de drogas, informó también el medio.

Los bomberos recibieron una llamada a las 1:48 p. m. del domingo y seis agentes fueron enviados al lugar de los hechos por temor a una explosión, aunque no se produjo ninguna detonación, según Em Tempo Noticias. Los restos del avión y las drogas estaban esparcidos por el campo.

Según los medios de comunicación locales, en el avión se encontraron entre 180 y 195 kg de cocaína. Se encontraron más de 187 paquetes de cocaína con lo que parecían ser envoltorios falsos de SpaceX, empresa dirigida por el multimillonario Elon Musk.

La droga fue trasladada al Centro Integrado de Seguridad Pública de Coruripe, según los medios locales. La Policía Federal de Brasil no dijo de dónde había despegado el avión ni hacia dónde se dirigía, según G1, pero la aeronave llevaba depósitos de combustible adicionales, lo que hizo sospechar que estaba recorriendo una larga distancia.

open image in gallery Los restos de la aeronave descubiertos en el lugar de los hechos ( Redes sociales )

“La investigación continuará para profundizar en los hechos e identificar al propietario del material ilícito, mediante la apertura de una investigación policial”, anunció la Policía Federal en un comunicado recogido por los medios locales.

Se cree que la aeronave utilizaba el estado de Alagoas como escala en una ruta internacional de tráfico de drogas, reportó Em Tempo Noticias. También se está investigando si el piloto conocía las rutas aéreas dentro de Brasil.

El avión estaba registrado a nombre del país africano Zambia, según el periódico Daily Mail, aunque llevaba al menos dos años operando en Brasil. No se registraron detalles del vuelo.

La Policía Federal de Brasil incautó 74,5 toneladas de cocaína en 2024, con un aumento de más de dos toneladas en comparación con 2023, según el sitio web InSight Crime. Esta cifra no incluye las incautaciones realizadas por las autoridades locales de cada estado y solo se refiere a la cocaína en polvo.

Traducción de Sara Pignatiello