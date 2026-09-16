Petrolera estadounidense firma memorando de entendimiento con la empresa estatal venezolana PDVSA

La petrolera estadounidense Continental Resources firmó el miércoles un memorando de entendimiento con la corporación estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) con miras a desarrollar el bloque Ayacucho 2 de la llamada Faja Petrolífera del río Orinoco, rica en crudo pesado y extrapesado.

“Con estas alianzas estratégicas, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra producción de hidrocarburos y en la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela”, dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mediante su canal en Telegram.

El bloque Ayacucho, una de las cuatro grandes áreas localizadas en la Faja del Orinoco —uno de los ríos más caudalosos del mundo—, consta de siete bloques. Continental, considerada una de las más poderosas productoras privadas de petróleo y gas natural del mundo con sede en Oklahoma City, estima que el área de su interés en Venezuela contiene unos 30.000 millones de barriles de hidrocarburos.

El memorando de entendimiento sería el primer paso de la próxima negociación de un acuerdo de largo plazo entre las partes, indicó Continental en un escrito divulgado en su página web.

“Tras el llamamiento de la administración Trump a las empresas energéticas estadounidenses para que ayudaran a reconstruir la industria petrolera venezolana, Continental realizó una evaluación independiente de las oportunidades en el país. Dicha evaluación, junto con el marco legal revisado de Venezuela en materia de hidrocarburos, le brindó a Continental la oportunidad de aprovecharla”, añadió el escrito.

La Faja es una zona del tamaño de Costa Rica donde se ubican las reservas petroleras más grandes del mundo, estimada en unos 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos.

El memorando fue suscrito después de la promulgación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

La reforma fue promulgada el 29 de enero. Justo ese día, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos que en su momento paralizaron la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

En agosto el presidente Trump, por su parte, anunció un acuerdo que le dará a Estados Unidos una participación en las vastas reservas del país sudamericano, un paso en dirección a su objetivo de extraer energía del país después que fuerzas estadounidenses depusieron y capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión el 3 de enero.