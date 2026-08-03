Petro llama a organizar una "milicia popular" en el suroeste de Colombia para la defensa ciudadana

El saliente presidente Gustavo Petro instó el lunes a los movimientos sociales a organizar una “milicia popular” para defenderse de eventuales agresiones de lo que denominó el “fascio narcotraficante”, luego de ataques contra un líder indígena y un político de su partido el fin de semana.

“Le solicito al movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca (suroeste) organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular”, afirmó el mandatario en la red social X.

Petro, quien militó en su juventud en la extinta guerrilla M-19, considera las “guardias libertadoras” como formas de “milicia popular que deben actuar en coordinación con el ejército nacional” en los lugares donde las “mafias” busquen dominar a los militares, a quienes instó a desobedecer si les ordenan “asesinar al pueblo”.

En los últimos días de su gobierno Petro ha insistido en que su sucesor, el conservador Abelardo de la Espriella, representa la llegada del “fascismo” a Colombia. Tampoco reconoció la victoria electoral de De la Espriella alegando presunto fraude.

De la Espriella, respaldado por el presidente Donald Trump, se posesionará el 7 de agosto en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, para enviar un mensaje a los grupos armados ilegales que operan en esa zona y a los que promete combatir con mano dura.

Petro instó a los movimientos sociales a reunirse el 7 de agosto en Cali para “organizar las guardias libertadoras y las formas de la resistencia”. Se espera que en el marco de la posesión presidencial se registren manifestaciones de sectores opositores a De la Espriella.

“Las guardias libertadoras sólo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea, es la comunidad la que decide si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión”, aseguró Petro.

De la Espriella enfrentó críticas en campaña por declararse enemigo de los “señores de la izquierda” a quienes había que “destriparlos”. Luego matizó su discurso diciendo que se refería a una confrontación ideológica en el “marco de la ley”.

Petro enmarcó en un supuesto plan de exterminio de su corriente política el ataque contra el líder indígena Julián Mauricio Gutiérrez, quien falleció por la gravedad de las heridas, perpetrado el sábado en Florida, municipio aledaño a Cali; así como el ataque con disparos el domingo contra el diputado Yesid Sandoval del oficialista Pacto Histórico, del que salió ileso.