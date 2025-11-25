Perú niega que contemple incursión a embajada de México para detener a exprimera ministra asilada

El primer ministro del Perú, Ernesto Álvarez, negó el lunes que el gobierno contemple un ingreso forzoso a la residencia de la embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece en esa sede con asilo diplomática, un día después que el presidente interino, José Jerí, declaró que consideraba esa posibilidad.

“No es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana”, dijo Álvarez a la prensa.

Chávez, quien fue primera ministra del gobierno del izquierdista Pedro Castillo, es acusada por la Fiscalía de ser coautora del presunto delito de rebelión contra los poderes del Estado a raíz de su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces gobernante dispuso la disolución del Congreso y el cierre temporal de las instituciones constitucionales, lo que finalmente derivó en su destitución.

La exprimera ministra recibió asilo a inicios de noviembre, lo que llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas con México alegando que era una “injerencia” en los asuntos internos del país sudamericano, lo que el gobierno mexicano rechazó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado la posibilidad de una incursión a la sede diplomática de su país en Lima, advirtiendo que, de ocurrir algo así, Perú incurriría en una violación del derecho internacional.

“Lo que está en cuestión es si se cometería una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Podemos tener diferencias, pero siempre dentro del marco de la ley internacional. Ya ocurrió algo similar en Ecuador", refirió la mandataria mexicana.

Aludió a la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito para arrestar a Jorge Glas, el exvicepresidente de la nación andina, en abril de 2024.

“El derecho de asilo de esta mujer (Chávez) es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales”, agregó.

El lunes, el primer ministro Álvarez pareció hacer un esfuerzo por matizar la declaración de Jerí y negó una posible intervención a la sede diplomática mexicana.

“El presidente Jerí lo que ha hecho es expresar el sentimiento de la mayoría de los peruanos. No es posible que una persona que está siendo investigada por un delito común… que ha sido evidenciado en la televisión y que está siendo juzgada por un proceso regular, por jueces imparciales... pueda sustraerse a la justicia y burlarse”, señaló.