Paz visita zona donde se produjo explosión en cuartel que dejó 7 muertos; declara duelo en Bolivia

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz declaró el lunes duelo nacional tres días después de una doble explosión en el depósito de un cuartel en las afueras de La Paz que dejó hasta ahora siete fallecidos, la misma cantidad de desaparecidos y 81 heridos.

El mandatario visitó la zona de la tragedia y participó de una misa con familiares y afectados a quienes ofreció asistencia y anunció una “investigación exhaustiva que dependerá del Ministerio Público”. “No se puede hacer política en un momento de dolor”, dijo frente a las críticas. El tema abrió el debate sobre la seguridad en los cuarteles que almacenan explosivos.

En la zona donde el depósito del Regimiento Bolívar sufrió el viernes la doble explosión, los rescatistas trabajaban el lunes entre los escombros para recuperar los cuerpos de otros siete soldados “no localizados”, explicó el comandante del Ejército, el general Héctor Alarcón.

Todavía no se conocen las causas de las detonaciones. La segunda fue tan potente que afectó a varias casas a la redonda cuyos habitantes fueron evacuados. “No corresponde adelantar criterios mientras no concluyan las investigaciones periciales. No se sabe dónde se inició el fuego”, dijo Alarcón.

Señaló que las tareas de rescate son lentas debido a que la zona es de “alto riesgo” por la existencia de posibles explosivos entre los escombros.

“Volaron puertas y ventanas en casi dos kilómetros a la redonda, hay 70 personas afectadas”, según el concejal de Viacha Wilfredo Silva.

En las afueras del cuartel familias de los conscriptos esperan en medio del llanto y el dolor cualquier noticia de los rescatistas.

La Fiscalía abrió una investigación por presunto “homicidio culposo” y aún no hay acusados ni detenidos. Paz anunció un resarcimiento a las víctimas y a los afectados.

Pólvora y pirotecnia

En el depósito de explosivos del cuartel había desde 2019 “pólvora negra”, explosivos de uso minero y pirotecnia, según el ministro boliviano de Defensa, Ernesto Justiniano, y el propio Alarcón.

Los decomisos de explosivos de la Aduana para la minería y la pirotecnia son entregados a las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa debe autorizar su destrucción, lo que al parecer no ocurrió desde 2019. “No se conoce la cantidad”, señaló Alarcón.

Paz y su ministro de Defensa anunciaron una revisión y actualización de los “protocolos de seguridad” en los cuarteles.

Entre los fallecidos están un sargento y seis conscriptos que hacían su servicio militar y estaban asignados al centro de mantenimiento del cuartel donde tuvieron lugar las detonaciones.

Más de la mitad de los 81 heridos fueron dados de alta, mientras que dos heridos se encuentran en estado delicado, según la ministra de Salud, Marcela Flores.