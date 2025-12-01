Pandillas lanzan ataque a gran escala en el centro de Haití

Bandas fuertemente armadas atacaron la región central de Haití durante el fin de semana, matando a hombres, mujeres y niños mientras incendiaban casas y obligaban a los sobrevivientes a huir en la oscuridad.

La policía hizo llamadas de emergencia pidiendo refuerzos, afirmando que el 50% de la región de Artibonite había caído bajo el control de las bandas tras los ataques a gran escala que tuvieron como objetivo ciudades como Bercy y Pont-Sondé.

“El pueblo no puede vivir, no puede trabajar, no puede moverse”, declaró el domingo en X uno de los sindicatos policiales de Haití, SPNH-17. “Perder los dos departamentos más grandes del país – Oeste y Artibonite – es el mayor fracaso de seguridad en la historia moderna de Haití”.

La mayor parte de la fuerza policial de Haití y los policías kenianos que lideran una misión respaldada por la ONU para ayudar a repeler a las bandas están en la capital, Puerto Príncipe, que en sí misma está en gran parte controlada por bandas.

Guerby Simeus, un funcionario de Pont-Sondé, dijo el lunes a The Associated Press por teléfono que había confirmado casi una docena de muertes, incluyendo una madre y su hijo y un empleado del gobierno local.

“Las bandas todavía están en Pont-Sondé”, señaló, destacando que no habían llegado más policías.

Sobrevivientes huyen hacia la costa

Muchos sobrevivientes huyeron a la ciudad costera de Saint-Marc, donde cientos de personas enfurecidas exigieron el lunes que el gobierno tomara medidas contra las bandas que han atacado repetidamente la región central de Haití.

“¡Dame las armas! ¡Voy a luchar contra las bandas!” exclamó Réné Charles, quien sobrevivió al ataque. “¡Tenemos que levantarnos y luchar!”

La multitud intentó irrumpir en la oficina del alcalde y un hombre no identificado dijo a la AP que ya no iban a depender del gobierno: “¡Vamos a tomar la justicia en nuestras propias manos!”

Charlesma Jean Marcos, un activista político, señaló que la banda anunció la semana pasada que iban a invadir el área, y que alertaron a las autoridades sin éxito.

“Por ahora, las únicas personas que realmente están luchando (contra la banda) son el grupo de autodefensa”, afirmó. “Un país no puede funcionar así”.

Marcos instó a todos los sobrevivientes que duermen en la calle y en parques públicos a que en su lugar duerman dentro de las estaciones de policía y oficinas gubernamentales hasta que el gobierno pueda recuperar Artibonite.

“Muchas personas van a pasar hambre”, advirtió. “Podemos apoyarte hoy, podemos apoyarte mañana, pero no podremos apoyarte para siempre”.

Más de la mitad de la población de Haití ya está experimentando un nivel crisis de hambre, con bandas bloqueando las carreteras principales y la violencia desplazando a un récord de 1,4 millones de personas.

Una región invadida por pandillas

Los ataques en el centro de Haití comenzaron tarde el viernes y tarde el sábado, con miembros de las transmitiéndolos en vivo en las redes sociales.

Los ataques fueron atribuidos a la banda Gran Grif, que opera en el área y fue responsable de un ataque en Pont-Sondé en octubre de 2024 que mató al menos a 100 personas, una de las peores masacres en la historia reciente de Haití.

“Escuché disparos intensos, tantos disparos”, recordó un hombre no identificado a The Associated Press y criticó la falta de policía, diciendo que estuvo atrapado dentro de su casa todo el fin de semana hasta la mañana del lunes. “¿Por qué no envían drones a Artibonite? Solo usan los drones en Puerto Príncipe. Siento que esta pandilla es especial, como que no la quieren destruir".

Un portavoz de la Policía Nacional de Haití no ha respondido a un mensaje en busca de comentarios.

Gran Grif es considerada una de las bandas más crueles de Haití. Su líder, Luckson Elan, fue recientemente sancionado por el Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno de Estados Unidos. También fue sancionado Prophane Victor, un exlegislador al que la ONU acusó de armar a jóvenes en la región de Artibonite.

La ONU ha dicho que los asesinatos han aumentado drásticamente en los departamentos de Artibonite y Centre de Haití este año, con 1.303 víctimas reportadas de enero a agosto, en comparación con 419 durante el mismo período en 2024.

“Estos ataques subrayan la capacidad de las pandillas para consolidar el control a lo largo de un corredor desde el Centre hasta Artibonite en medio de una presencia limitada de las fuerzas del orden y restricciones logísticas”, afirmó un reciente informe de la ONU.

Fritz Alphonse Jean, miembro del consejo presidencial de transición de Haití que fue sancionado por Estados Unidos el mes pasado y busca destituir al actual primer ministro, condenó los últimos ataques.

“La sangre sigue fluyendo, las vidas y propiedades siguen perdiéndose frente a un gobierno incapaz de abordar los problemas de la población durante más de un año”, escribió en X, añadiendo: “¿¿¿Estabilidad???!”

___________________________________

Coto reportó desde San Juan, Puerto Rico y Sanon desde Puerto Príncipe, Haití.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.