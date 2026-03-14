Ondea bandera de EEUU en su embajada en Venezuela por 1ra vez desde 2019

La bandera de Estados Unidos fue izada el sábado sobre su embajada en Venezuela por primera vez desde 2019, una medida que puso de relieve el reciente giro en las relaciones entre ambos países desde que el expresidente Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses en enero.

La reapertura de la embajada estadounidense se produce tras varias declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apoyo de la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha intentado mantener abiertas las negociaciones con el gobierno estadounidense.

La bandera fue izada “exactamente siete años después que haber sido arriada”, señaló el equipo de la Embajada de Estados Unidos en un comunicado publicado en redes sociales.

La reapertura atrajo de inmediato la atención de los residentes locales.

Pese a la iniciativa, amplios sectores de la sociedad venezolana y de la clase dirigente política siguen siendo críticos de Trump, de su decisión de sacar por la fuerza a Maduro del poder y encarcelarlo en Nueva York junto con su esposa, y de la creciente influencia estadounidense en la industria petrolera del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.