Nuevo ataque armado deja al menos siete muertos en ciudad del norte de Ecuador

Al menos siete personas fallecieron y cuatro resultaron heridas producto de un ataque armado ocurrido en una sala de billar en una ciudad del norte de Ecuador, el segundo en menos de un mes en esa localidad, y en medio de una espiral de violencia que no cesa en el país andino.

El suceso ocurrió cerca de la medianoche del viernes en Santo Domingo de los Tsáchilas, 130 kilómetros al oriente de la capital, Quito, confirmó el sábado la comandante de policía de la zona, coronel Olga Benavides. Atribuyó el hecho a una “disputa por control de territorio” de bandas criminales.

El 17 de agosto, un hecho similar se produjo también en una sala de billar de la misma ciudad dejando siete fallecidos.

De acuerdo con un reporte enviado a medios por parte de la policía, uno de los fallecidos y dos de los heridos en el ataque del viernes tienen antecedentes por tráfico de drogas, asociación ilícita, asesinato y hurto.

Imágenes captadas en video en el momento del ataque y que fueron difundidas por medios locales, dejan ver a varios hombres vestidos de negro con chalecos y gorras llegar al lugar y abrir fuego contra las personas que inmediatamente caen al piso. Los cuerpos quedaron tendidos en medio de un reguero de sangre.

Benavides señaló que el vehículo en el que presuntamente llegaron los atacantes fue hallado incinerado en otro punto de la ciudad.

Ecuador, de 18 millones de habitantes, afronta una espiral de violencia desde hace cuatro años debido a la expansión de operaciones de grupos de delincuencia organizada en vinculación con carteles de droga principalmente de México y Colombia, según las autoridades.

El presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno y nombró a 22 organizaciones criminales como “terroristas”en enero del 2024, desplegando a fuerzas policiales y militares en un esfuerzo por contener la creciente violencia.

Pero la criminalidad no ha cesado. Más de 5.500 homicidios se han registrado en la nación andina entre enero y julio, una cifra superior si se le compara con los 3.697 asesinatos ocurridos en el mismo período de 2024, según cifras oficiales.