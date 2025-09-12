En el marco de las fiestas patrias mexicanas, el evento histórico más importante es la ceremonia del Grito de Independencia, que se celebra cada 15 de septiembre por la noche.

La ceremonia tiene como fin recordar el inicio del movimiento independentista, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó al pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, a levantarse en armas contra los españoles.

De acuerdo con la historia oficial, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 Hidalgo pidió que sonaran las campanas de su parroquia para llamar a misa a sus feligreses. Una vez que acudieron, los convocó a participar en la lucha armada con la arenga de: “Mexicanos, viva México!, ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, ¡Viva Fernando VII! y ¡Muera el mal gobierno!”. Es por eso que al evento se le denomina popularmente como “El Grito”.

Para celebrar este acontecimiento, el presidente encabeza una solemne ceremonia en el Palacio Nacional en la que saluda a la escolta del Heroico Colegio Militar y recibe el lábaro patrio. Acto seguido, sale al balcón principal para tocar la campana ubicada en ese lugar, en alusión al llamado de Hidalgo. Al mismo tiempo, ondea la bandera de México y honra la memoria de los héroes que le dieron patria al pueblo de México gritando el nombre de cada uno de ellos.

Miles de personas acuden a la explanada del Zócalo, frente al Palacio Nacional, para festejar el aniversario de la Independencia. Cada vez que el primer mandatario grita el nombre de cada uno de los héroes de la patria, los asistentes responden con entusiasmo “¡Viva! ¡Viva!”, una expresión que representa el respeto y admiración por esos personajes.

El evento culmina con un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales y la presentación de artistas que tocan música tradicional mexicana.

¿Qué motivó el cambio de fecha para la celebración?

Lo que muchos se preguntan es por qué los mexicanos celebran el Grito de Dolores el 15 de septiembre, cuando en realidad Hidalgo convocó al levantamiento contra los españoles a las 5 de la mañana del 16 septiembre.

Cabe destacar que, en un principio, las conmemoraciones de el Grito se efectuaban el 16 de septiembre. La primera vez que se celebró este acontecimiento fue en 1812, en el poblado de Huichapan, Hidalgo, donde el general insurgente Ignacio López Rayón, recordó la fecha con una descarga de artillería.

Un año después, en 1813, el también cura y líder de la Independencia, José María Morelos y Pavón, incluyó en su documento Sentimientos de la Nación la petición de que cada 16 de septiembre se celebrara el Día del Grito de Independencia.

Aunque existe la creencia de que la costumbre de conmemorar El Grito empezó a celebrarse el 15 de septiembre por la noche en 1910, debido a que el entonces presidente Porfirio Díaz la cambió para hacer coincidir la fecha con su cumpleaños, esta versión es falsa.

Varios documentos históricos dan cuenta que, desde 1840, la fiesta cívica comenzó a celebrarse el 15 de septiembre a las 11 de la noche con una verbena, serenata, bandas de música y fuegos artificiales.

El cambio hizo posible que el 16 de septiembre por la mañana continúen los festejos con un desfile militar en el que las fuerzas armadas marchan por diferentes puntos de la ciudad y rinden honores al primer mandatario.

Este año, por primera vez el desfile empezará con un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y está programado que participen 19 mil elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.