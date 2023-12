NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

Publicaciones desinforman sobre detención del FBI a 17 rabinos judíos en Nueva Jersey

LA AFIRMACIÓN: El FBI detuvo recientemente a 17 rabinos judíos en Nueva Jersey acusados de tráfico de órganos humanos y partes del cuerpo de bebés, así como de lavado de dinero.

LOS HECHOS: Publicaciones que se difunden en redes sociales sugieren que el FBI detuvo recientemente a 17 rabinos acusados de corrupción, además de traficar con órganos y partes de bebés.

“El FBI detiene a 17 rabinos judíos en Nueva Jersey acusados de trafico de órganos humanos, de bebés y lavado de dinero”, dice un mensaje ampliamente compartido en X, anteriormente conocido como Twitter, e incluye una grabación en la que aparecen varias personas detenidas.

Algunos usuarios de la red social relacionaron el material con la guerra entre Israel y Hamas. “Los órganos han de ser de Palestinos”, escribió una cuenta de X. “La ‘guerra contra el terrorismo’ es la perfecta tapadera para todas estas porquerías”, dijo un usuario.

Las publicaciones también se difundieron en Facebook e Instagram.

Sin embargo, la información carece de contexto y no es correcta. The Associated Press difundió en julio de 2009 el mismo video que utilizan las publicaciones. Entonces, informó que se trató de la detención de 44 personas, entre los que se encontraban los alcaldes de Hoboken, Ridgefield y Secaucus —tres localidades de Nueva Jersey— y cinco rabinos, involucrados en una red de lavado de dinero; no 17.

Como reportó AP, el rabino Levy Izhak Rosenbaum fue acusado de conspirar para organizar la venta de un riñón de un ciudadano israelí por 160.000 dólares para un trasplante.

En un comunicado del mismo año, el FBI informó: “Entre los arrestados se encontraban tres alcaldes de Nueva Jersey, dos legisladores estatales, numerosos agentes políticos y cinco rabinos conocidos de Nueva York y Nueva Jersey”.

Los cargos afectan también a políticos que aceptaron sobornos en efectivo y a rabinos que lavaron millones de dólares a través de sus organizaciones caritativas exentas de impuestos, dijo la agencia estadounidense.

AP contactó al FBI para obtener comentarios al respecto de las publicaciones, pero no obtuvo respuesta inmediata.

En 2011, Rosenbaum se declaró culpable de intermediar en la venta de tres riñones: los compró a personas en Israel por 10.000 dólares y luego los vendió a pacientes estadounidenses que no calificaban para trasplantes o no querían esperar. Luego se vendieron en más de 100.000 dólares.

Tras pasar más de dos años en prisión, el rabino fue liberado en diciembre de 2014, informó AP.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

____

Presidente estadounidense no dijo que los cristianos no podrán adoptar

LA AFIRMACIÓN: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha determinado que los cristianos no podrán adoptar niños.

LOS HECHOS: No hay una ley o propuesta de ley que establezca que los cristianos no pueden adoptar. Lo que sí existe es una regulación propuesta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) para proteger a los jóvenes LGBTQI+ en hogares de crianza. Ésta surgió como respuesta a una orden ejecutiva firmada por Biden en 2022, pero en ninguno de los dos documentos oficiales se establece que los cristianos no puedan adoptar.

Una publicación compartida en Facebook afirma: “El presidente norteamericano considera que los cristianos no deben adoptar si...”. El mensaje acompaña un video titulado “Los cristianos no podrán adoptar - Joe Biden”.

En la grabación, un hombre asegura falsamente: “El gobierno de Joe Biden está queriendo proponer que cualquier creyente o cristiano en concreto no pueda adoptar niños. A veces no lo dicen de esta manera, pero están queriendo que no puedan adoptar a niños las personas que por una influencia religiosa o doctrinal puedan incitar a los niños a no aceptar o tolerar la ideología de género, a parejas homosexuales”.

Pero AP no encontró ninguna ley o propuesta de ley que establezca que las personas que profesan el cristianismo no puedan adoptar niños y en la grabación no se presenta ninguna evidencia que demuestre la existencia de alguna legislación que prohíba a los cristianos adoptar.

Lo que sí existe es una una orden ejecutiva firmada por Biden en junio de 2022 en la que se ordena al HHS proteger a los jóvenes LGBTQI+ en el sistema de cuidado de crianza y entre otras cosas a “promover políticas que ayuden a prevenir la colocación de jóvenes LGBTQI+ en entornos de cuidado temporal y colectivos hostiles a su identidad de género u orientación sexual”.

El pasado 27 de septiembre, la Casa Blanca informó la publicación de una regulación propuesta por el HHS como respuesta a esta orden.

“Hoy, el HHS está cumpliendo esa promesa al publicar una regulación propuesta para proteger a los jóvenes LGBTQI+ en hogares de crianza. La regla propuesta requeriría que la agencia de bienestar infantil de cada estado garantice que los niños LGBTQI+ bajo su cuidado sean ubicados en hogares de acogida donde estarán protegidos del maltrato relacionado con su orientación sexual o identidad de género, donde sus cuidadores hayan recibido capacitación especial sobre cómo cumplir sus necesidades y dónde pueden acceder a los servicios que necesitan para prosperar”, dice un comunicado de la Casa Blanca.

AP revisó la reglamentación propuesta por el HHS en su totalidad y comprobó que ésta no señala que cristianos no podrán adoptar a niños.

Lo que sí dice es que los cuidadores y agencias de crianza tendrán que “utilizar los pronombres identificados por el niño, el nombre elegido y permitir que el niño se vista de la manera —apropiada para su edad— que crea que refleja su identidad de género auto-identificada y expresión”.

La semana pasada el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, y 18 fiscales republicanos de estados como Georgia, Virginia, Texas, Tennessee y Kentucky, escribieron al HHS para rechazar la propuesta.

En la misiva, el grupo señaló que la norma es discriminatoria y una violación de la Primera Enmienda, tanto de la libertad de religión como de la libertad de expresión. Su carta sostiene que la regla eliminaría efectivamente del sistema de cuidado de crianza a los proveedores cristianos que mantienen creencias ortodoxas tradicionales sobre el matrimonio, la familia y la identidad de género.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Islandia no prohibió vacunas contra COVID-19 por causar “muertes súbitas”

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de Islandia prohibió la aplicación de vacunas contra el coronavirus luego de que encontrara que ocasionan “muertes súbitas”.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en la red social X dice falsamente que Islandia prohibió las vacunas anti-COVID tras determinar que derivan en fallecimientos. Usuarios compartieron la publicación para diseminar comentarios en contra de la vacunación.

“Islandia se ha convertido en el primer país en reconocer las muertes súbitas por la vacuna COVID”, dice la publicación.

Pero no es verdad que algo así haya ocurrido. En primer lugar, las autoridades de salud islandesas recomiendan la aplicación de las vacunas para prevenir casos graves o muertes por COVID-19; no han cancelado su implementación. Además, no existen registros periodísticos ni en internet de que las autoridades del país nórdico hayan emitido una orden así.

Por ejemplo, la Dirección de Salud de Islandia dice en su sitio web que son efectivas para combatir el coronavirus y que los “efectos secundarios son improbables”.

“Ahora que la mayoría de la gente ha sido vacunada o se ha contagiado de COVID-19, el riesgo de una infección seria entre niños y adultos es menor que lo que fue en 2020-2021. Como resultado de esto, el enfoque ha virado a vacunar a aquellos que se encuentran en un mayor riesgo de enfermedad o que tienen una habilidad reducida para reaccionar a la vacunación”, dice la página oficial.

Además, un vocero de la Dirección de Salud islandesa confirmó a AP que no es verdad que se hayan prohibido las vacunas ni que se hayan registrado “muertes súbitas”.

“Las vacunas de COVID-19 están siendo administradas y recomendadas a ciertos grupos de altos riesgos”, dijo.

De acuerdo con información difundida por el gobierno islandés, el 82% de la población del país de 372.520 habitantes ha sido vacunado. Datos disponibles en el mapa de coronavirus de la Universidad John Hopkins indican que, tras el inicio de la pandemia en marzo de 2020, en Islandia se han registrado 209.137 contagios y 263 decesos por COVID-19.

Autoridades estadounidenses y europeas han reiterado que las vacunas son eficaces y seguras para combatir al coronavirus. También han indicado que los efectos adversos son extremadamente improbables.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Imagen no muestra a presidente de México en homenaje a la madre del Chapo

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindiendo un homenaje póstumo a Consuelo Loera, la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

LOS HECHOS: Publicaciones que se difunden en redes sociales utilizan una fotografía de López Obrador junto a un féretro para afirmar que el presidente rindió homenaje a la madre del Chapo Guzmán.

“López Obrador encabeza homenaje póstumo a Doña Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán”, dice la publicación en X, que incluye una imagen en la que aparecen López Obrador y Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un funeral.

La misma publicación también se compartió en Facebook e Instagram, donde usuarios reclamaron el supuesto gesto del presidente mexicano.

Sin embargo, una búsqueda inversa muestra que la imagen corresponde a un video de 2022 grabado durante el homenaje póstumo de Miguel Barbosa, quien gobernó el estado de Puebla, en el centro de México, hasta su fallecimiento el 13 de diciembre de ese año.

Aunque no participó en ningún homenaje, en la conferencia de prensa del lunes, López Obrador pidió respeto a la familia del exlíder del Cártel de Sinaloa que cumple cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.

“Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances”, dijo López Obrador. “Nada humano me es ajeno”, agregó.

Loera estaba en un hospital privado de Culiacán, la capital del norteño estado mexicano de Sinaloa. Medios locales indicaron que se encontraba mal de salud y ella misma habló de sus problemas hace tres años cuando pidió ayuda a López Obrador por segunda vez para poder visitar a su hijo.

El lunes, al ser interrogado al respecto por la prensa, López Obrador negó que el deceso fuera a detonar el envío de fuerzas de seguridad extras al estado. “Hay en Sinaloa, y en todo el país, vigilancia siempre”.

La mujer saltó a la fama por ser la madre del capo más buscado de México durante décadas, pues se había fugado de cárceles de máxima seguridad mexicanas dos veces.

Además, acaparó la atención de los medios cuando el presidente López Obrador, durante una visita al municipio Badiraguato, en Sinaloa, le estrechó la mano mientras ella iba en un vehículo.

Al ser cuestionado por ese gesto, el mandatario dijo entonces que aunque por razones sanitarias ya no solía saludar a quien se le acercaba a verlo en sus visitas, en ese caso hubiera sido una falta de respeto hacia la anciana.

— León Ramírez

___

Foto no muestra aeropuerto de Dubái colapsado durante cumbre climática

LA AFIRMACIÓN: Una imagen presenta las pistas del aeropuerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, repleto de aviones de líderes mundiales durante la conferencia anual sobre clima de Naciones Unidas, COP28.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en la red social X incluye la imagen de un evento aeronáutico de 2008 para decir falsamente que muestra aeronaves de líderes que asistieron a la COP28. Usuarios han utilizado la afirmación errónea para criticar la cumbre, realizada del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

Pero al hacer reversiones de la foto en Google, AP comprobó que es de la celebración del Salón Aeronáutico de Dubái en 2008. La imagen fue originalmente difundida por la agencia de noticias española EFE ese año.

El evento se celebra anualmente para reunir a empresarios interesados en la adquisición de aviones de lujo.

La foto fue publicada por EFE con crédito a la fotógrafa Ali Haire y la siguiente descripción: “Imagen de archivo de la edición de 2008 del Salón de la Aviación de Oriente Medio”.

Además, versiones similares a la afirmación errónea que circula ahora han sido diseminadas en años anteriores durante otras ediciones de la cumbre.

De acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el tráfico aéreo contribuye con alrededor del 2% de las emisiones de dióxido de carbono. Activistas han llamado a reducir la utilización de los aviones como medio de transporte como una medida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

La COP28 este año ha estado marcada por un enfrentamiento entre los países que quieren una eliminación drástica de los combustibles fósiles causantes del calentamiento global y los que no. El martes, las discusiones en torno a este tema aplastaron las esperanzas de que una conferencia climática crítica terminase a tiempo, reportó AP.

Algunos países en desarrollo se oponen a una eliminación progresiva de los combustibles fósiles alegando que es injusto que las naciones ricas, tras siglos utilizando y beneficiándose del carbón, el petróleo y el gas, les nieguen lo mismo a ellos.

— Marcos Martínez Chacón

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en X: https://twitter.com/APFactCheck