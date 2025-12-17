Militares ingresan a convulsa localidad del suroeste de Colombia tras ataque que dejó 8 heridos

Las fuerzas militares colombianas reforzaban el miércoles el control de una convulsa localidad del suroeste de Colombia en busca de retomar el control luego de un ataque con explosivos a una estación de policía que dejó ocho agentes heridos y que el gobierno atribuyó a las disidencias de las extintas FARC.

“El despliegue operacional ha sido reforzado con varios pelotones y aeronaves artilladas” con operaciones desde el aire y en apoyo a equipos que realizan “desactivación de explosivos en la parte alta del municipio” de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, informó el ejército colombiano en un mensaje de X.

Con el ingreso de tropas “avanza la recuperación del territorio”, agregó la institución.

La víspera la detonación de artefactos explosivos en la estación de policía de esa localidad dejó además daños a las estructuras de viviendas aledañas, un banco y las calles del pueblo.

Las autoridades no han precisado el estado de salud de los policías heridos.

Un video difundido por el ejército dejaba ver a un grupo de militares desplegado en la zona con evidencias de destrucción como escombros y vidrios rotos.

El comandante del Ejército, general Emilio Cardozo, adjudicó la víspera el atentado a las disidencias del grupo armado Jaime Martínez de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dirigida por alias “Iván Mordisco” —uno de los más buscados del país— y que no se acogieron al acuerdo de paz con el Estado en 2016.

La Defensoría del Pueblo pidió el martes la protección inmediata de la población y advirtió que explosivos estarían instalados en las vías de acceso al municipio , lo que se sumó al desalojo obligado de pobladores de sus viviendas bajo amenazas por parte de miembros del grupo armado.

Casi dos semanas atrás otro ataque con explosivos dejó siete heridos en el Cauca, tras lo cual el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que está lista una acusación ante la Corte Penal Internacional en contra de “alias Iván Mordisco” y otros jefes de la estructura a los que acusa de “narcoterrorismo”.

La mayor parte de la disidencia dirigida por ese cabecilla abandonó el año pasado una mesa de negociación de paz que sostenía con el gobierno de Petro. Desde entonces, el cese al fuego bilateral se levantó y se agudizaron los enfrentamientos.