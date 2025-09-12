Este 14 de septiembre, se festeja el Día Nacional del Charro en México. Se trata de una festividad instaurada en 1934 por el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez, luego de que su predecesor, Pascual Ortiz Rubio, expidiera un decreto que establecía al traje de charro como símbolo de la mexicanidad.

De acuerdo con la RAE (Real Academia Española), un charro mexicano es un “jinete o caballista que viste traje especial compuesto de chaqueta corta, camisa blanca y sombrero de ala ancha y alta copa cónica, con pantalón ajustado para los hombres y falda larga para las mujeres”.

Cabe mencionar que, durante el mandato del expresidente Manuel Ávila Camacho, se estableció a la charrería como el “deporte nacional”; y fue hasta 2016, cuando la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) la reconoció como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

La charrería es una práctica que combina equitación y otras habilidades ecuestres que, junto a la sagacidad del jinete en las suertes charras, representan a los mexicanos con orgullo. Los orígenes de estas actividades datan de la Conquista española (finales del siglo XV y durante el siglo XVI), cuando los indígenas que utilizaban caballos para cuestiones laborales, comenzaron a realizar desafíos entre ellos para demostrar quién tenía más destrezas para dominar al animal. El reto se convirtió en un festejo.

Las charreadas, como coloquialmente se le conoce a la fiesta de charros, incluye honores a la bandera de México, las suertes charras; así como un gran banquete. En el país azteca, se conocen al menos cinco suertes charras o faenas ecuestres. En Independent en Español, te compartimos de qué se trata cada una de ellas.

Cala de caballo. Consiste en demostrar una sagaz rienda del equino. Y no solo eso. La cala tiene que iniciar en la punta del animal hasta el fondo del partidero, en un área rectangular de 20 por seis metros.

Piales en el lienzo. Se trata de lazar una yegua de las patas hasta detenerla. Esta suerte charra se realiza atando una soga a la cabeza de la silla del otro caballo en el que viaja el jinete.

Coleadero. Una actividad similar a los piales en el lienzo; sin embargo, el coleadero consiste en derribar toros de la cola mientras el jinete viaja en su caballo a toda velocidad; una vez que lo alcanza, debe tirar al animal al suelo.

Jineteo de toro. Como su nombre lo dice, consiste en montar un toro y resistir sus movimientos bruscos sin caerse o salir lastimado. En muchas ocasiones, esta suerte charra termina en tragedia.

Terna en el ruedo. En esta suerte charra se incluyen dos actividades, la primera es el lazo cabecero, la cual consiste en lazar a un toro de la cabeza; y después ejecutar la pial de ruedo, que es amarrar las patas del animal hasta derribarlo.

Sin embargo, la suerte mexicana más popular es el ‘paso de la muerte’, la cual consiste en trasladarse de un caballo a otro que va a toda velocidad en el ruedo.