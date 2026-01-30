Stay up to date with notifications from The Independent

Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, aumentando la presión sobre México

EEUU-CUBA
EEUU-CUBA (AP)

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que impondría un arancel a cualquier producto proveniente de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que aumenta la presión sobre México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró esta semana que su gobierno había detenido, al menos temporalmente, los envíos de petróleo a Cuba, pero recalcó que fue una "decisión soberana" y no a instancias de Estados Unidos.

Trump ha estado presionando a México para que se distancie del gobierno cubano.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

