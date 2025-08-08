La periodista mexicana Claudia Mollinedo ha causado revuelo en las redes sociales tras ser tildada como Lady Polanco.

En lo que parece una escena sacada de una película, Mollinedo, fue tachada de elitista tras la difusión de un video hecho por ella misma que se volvió viral, en el que se quejaba del horario de cierre de un restaurante tras pagar una cuenta de casi 25 mil pesos.

El video muestra a Mollinedo y sus amigas tras ser desalojadas del restaurante Bagatelle de la Ciudad de México cuando el establecimiento cerró. Para cuando grabó el video, eran la 1:30 a.m., y según el sitio web del restaurante, este cierra a la 1:00 a.m. todas las noches, excepto los domingos.

“Nos prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida… aquí nos trataron como si fuéramos unas criminales”, dijo Mollinedo.

La periodista es originaria de Tabasco y comenzó su carrera en Canal 40. Antes de convertirse en periodista, fue coronada Miss Earth México en 2010. A lo largo de su carrera, Claudia ha cubierto una amplia gama de temas y se dio a conocer por su crítica abierta hacia el presidente estadounidense Donald Trump y sus políticas migratorias, que han afectado a muchos inmigrantes.

La razón por la que personas en las redes sociales están molestas con el video es que evidencia la aparente falta de empatía de Mollinedo hacia la clase trabajadora. En lugar de considerar que los empleados del restaurante necesitaban regresar a casa, se quejó del restaurante y la cuenta. Esta expresión elitista le valió el apodo de Lady Polanco, ya que el restaurante está ubicado en la exclusiva colonia Polanco.

Desde que el video se volvió viral, su empleador, El Independiente, emitió un comunicado anunciando la suspensión de su relación laboral con la periodista. Mollinedo entonces respondió públicamente al escándalo con una disculpa enfática por sus acciones.

En su video de disculpa, Claudia Mollinedo explicó que no fue su intención parecer elitista.

“Fue un error al compartir algo tan delicado, sin contexto, sin explicar de manera clara qué había ocurrido y eso abrió la puerta a muchas interpretaciones que se salieron de control”, dice Mollinedo en el video. “Entiendo que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente, pero les aseguro que esa no soy yo”, explicó.

Con el aumento del costo de la vivienda en la Ciudad de México y las protestas frecuentes debido al crecimiento de la comunidad de expatriados estadounidenses que se mudan a la ciudad, no es de extrañar que la idea de una figura elitista exigiendo servicio no haya caído bien.

Con muchos residentes siendo desplazados de sus hogares y colonias, el gobierno local planea implementar controles más estrictos sobre los precios de renta y regular el alojamiento temporal a corto plazo. Aunque algunos creen que estas medidas llegan demasiado tarde, protestas como las ocurridas a inicios de julio han generado ciertos cambios.

Al igual que muchas otras grandes ciudades del mundo, la Ciudad de México ha experimentado un aumento en el costo de la vivienda, mientras que los salarios se han mantenido estancados o incluso han disminuido. Esto ha provocado serios problemas en la ciudad y ha desplazado a familias que han vivido durante generaciones en colonias como Condesa y Polanco.

Aunque el arrebato de Mollinedo pueda parecer menor a simple vista, es un reflejo de un problema creciente en la Ciudad de México. Las clases sociales están comenzando a redefinirse, y solo las clases altas parecen tener derecho a quejarse. Este momento viral eventualmente será olvidado, pero su conexión con la crisis de vivienda persistirá.