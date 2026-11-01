México cobra vida durante las celebraciones anuales del Día de Muertos

Los cempasúchiles de un naranja intenso, las velas encendidas y los rostros pintados como las elegantes calaveras conocidas como catrinas llenan las calles de México cada año durante las celebraciones del Día de Muertos del país.

Las festividades comienzan en octubre y se extienden hasta el 1 y 2 de noviembre, cuando se cree que las almas de los seres queridos fallecidos regresan temporalmente a la Tierra para reunirse con sus familias.

Nadie sabe cuándo tuvo lugar la primera conmemoración, pero tiene sus raíces en creencias vinculadas a la agricultura de la época prehispánica de México. Las tradiciones católicas se incorporaron a la celebración después de la conquista española en 1521.

Hoy, las celebraciones se caracterizan por desfiles masivos que recorren la avenida principal de la Ciudad de México. Las calles, los negocios y los mercados se cubren de flores anaranjadas de cempasúchil, que se cree iluminan con sus colores vivos el camino de los muertos de regreso a la Tierra. El tradicional pan de muerto llena las vitrinas de las panaderías.

Las familias decoran altares para sus seres queridos en sus hogares, y colocan dulces, comida y mezcal como ofrendas junto a fotos de sus familiares.

La noche del 1 de noviembre, las familias se reúnen en cementerios de todo el país para reencontrarse con sus muertos, tal como lo han hecho sus antepasados durante siglos.

Pero a medida que la tradición y la capital mexicana han ganado cada vez más atención internacional, y estados como Oaxaca y Michoacán han visto una afluencia de turistas, algunas regiones han experimentado tensiones por el turismo excesivo.

En la Ciudad de México, muchos habitantes locales se muestran escépticos ante un desfile anual con carrozas decoradas con catrinas. La procesión se creó para la película de James Bond de 2015 “Spectre” y después se incorporó a las celebraciones de la ciudad, aunque antes no formaba parte de la tradición.

En Janitzio, una pequeña isla en un lago del estado central de Michoacán, donde las celebraciones fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, las autoridades cerraron el panteón a los turistas por primera vez este año. El cierre se produjo después de que el consejo comunitario de la isla reportó el colapso de tumbas dañadas, cruces y partes del muro perimetral del cementerio debido a la avalancha de personas.

Solo se permitiría el ingreso a familias locales y a amigos de quienes están enterrados allí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.